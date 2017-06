Blick auf den Luisenplatz in Darmstadt - die Stadt darf sich nun auf Förderungen zahlreicher Unternehmen freuen.

Blick auf den Luisenplatz in Darmstadt - die Stadt darf sich nun auf Förderungen zahlreicher Unternehmen freuen. Bild © Imago

Darmstadt darf sich nach dem Sieg bei einem bundesweiten Wettbewerb "Digitale Stadt" nennen. Das soll sich auch im Stadtbild widerspiegeln: Selbstfahrende Minibusse sollen nur der Anfang werden.

Darmstadt steht vor dem Umbau zu einer digitalen Vorzeigestadt. Die südhessische Kommune setzte sich in einem bundesweiten Wettbewerb gegen ihre Endrunden-Mitbewerber Heidelberg, Kaiserslautern, Paderborn und Wolfsburg durch und gewann den Titel "Digitale Stadt".

Darmstadt kann sich nun auf Investitionen in Millionenhöhe freuen, wie der Digitalverband Bitkom am Montagabend in Berlin mitteilte, der den Wettbewerb gemeinsam mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund gestartet hatte.

Grüne-Welle-App

Ab 2018 sollen nun der Darmstädter Verkehr, die Energieversorgung, Schulen, das Gesundheitswesen, der Handel und die Verwaltung mit neuen Technologien ausgestattet werden. Das Konzept der Stadt sieht zum Beispiel die Erprobung autonom fahrender Minibusse sowie den Einsatz einer App vor, die Autofahrern anzeigt, wie sie in einer Welle grüner Ampeln durch die Stadt gelangen können. Die städtische Verwaltung soll zudem für Bürger über einen digitalen Zugang einfacher und schneller erreichbar sein.

Die Umbauarbeit soll bereits kommenden Monat beginnen, wie Bitkom erklärte. Mehr als 20 Digital- und Telekommunikationsunternehmen wollten dazu einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe investieren. Auch das Land Hessen will sich beteiligen. Darmstadt wolle zeigen, dass "eine digitalisierte Zukunft eine Stadtgesellschaft voranbringen kann", hatte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) die Bewerbung begründet.

Für Darmstadt kommen die angekündigten Finanzspritzen gerade recht. Die Stadt muss im laufenden Haushalt ein 52-Millionen-Euro-Loch stopfen, das ausbleibende Gewerbesteuern in den Etat gerissen hatten. Partsch hatte als Reaktion im Mai eine rückwirkende Anhebung der Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer angekündigt.

Darmsatdt als Vorbild

"Andere Städte werden von den Entwicklungen in Darmstadt lernen, dadurch wird ein wichtiger Impuls für die digitale Transformation von Deutschlands Städten und Gemeinden gesetzt", erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

Die Jury lobte den Ansatz Darmstadts, die verschiedenen Themenbereiche und Facetten einer digitalen Stadt ausgewogen einzubeziehen. Zugleich trug die bereits vorhandene Expertise in puncto Cybersicherheit zum Titelgewinn bei - zahlreiche Unternehmen und namhafte Forschungseinrichtungen mit diesem Spezialgebiet haben in Darmstadt ihren Sitz.

"Mitdenkende Ampeln" und Mülltonnen

Die Entscheidung zur "Digitalen Stadt" wurde am Vorabend des Digitalgipfels in Ludwigshafen bekanntgegeben. Begleitet von fünf Fachministern trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dort zum Dialog mit Unternehmern und Wissenschaftlern zusammen.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) machte sich in der "Passauer Neuen Presse" (Dienstag) für "mitdenkende" Ampeln in Deutschland stark, die sich nach dem Verkehr richteten. Sie warb auch für die "mitdenkende Mülltonne", die der Müllabfuhr melde, wenn sie voll sei. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) forderte die Einrichtung eines eigenen Digitalministeriums.

Sendung: hr1, 13.6.2017, 7 Uhr