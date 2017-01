Linienbusse fahren nicht, Schulbusse bleiben in den Depots und Schüler entschuldigt zuhause: Hessenweit wollen ab Montag Busfahrer streiken. Ein Überblick über die unterschiedlich starken Auswirkungen in den Regionen.

In ganz Hessen wird es am Montag und möglicherweise auch am Dienstag wegen eines Tarifkonflikts zu Ausfällen im Busverkehr kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer aufgerufen, alle Unternehmen zu bestreiken, die nach dem Tarifvertrag des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) bezahlen.

Weitere Informationen 1,50 Euro Stundenlohn mehr gefordert Verdi fordert eine stufenweise Erhöhung des Busfahrer-Lohns im LHO-Tarifvertrag bis auf 13,50 Euro die Stunde bei einer Laufzeit bis Juni 2018. Derzeit beträgt der Stundenlohn 12 Euro. Die Arbeitgeber wollen eine Laufzeit bis Ende 2018 und bieten insgesamt einen Anstieg des Lohns auf bis 12,65 Euro. Auch die Pausenregelungen will Verdi verbessern und einen zusätzlichen Urlaubstag für alle Beschäftigten erreichen. Ende der weiteren Informationen

Nach Angaben von Arbeitgebern und Gewerkschaften werden in Hessen rund drei Viertel aller Busfahrer nach LHO-Tarif bezahlt. Verdi geht davon aus, dass von den rund 2.300 Fahrern etwa 70 Prozent streikbereit sind. Die Omnibusunternehmer rechnen damit, dass in großen Städten wie Frankfurt und Darmstadt die Busse ab Montag komplett ausfallen. Dort gibt es aber andere öffentliche Verkehrsmittel wie Straßenbahnen, S-Bahnen oder Regionalzüge, die regulär fahren.

In kleineren Städten und Orten sind mehr Menschen als in den Großstädten ausschließlich auf Busse angewiesen. Mit am schlimmsten betroffen sein könnten Fulda und Marburg.

Kultusministerium: Betroffene Schüler sind entschuldigt

Schüler, die gerade in ländlichen Regionen wegen nicht fahrender Schulbusse am Montag ihre Schule nicht erreichen können, haben nach Angaben des hessischen Kultusministeriums keine Nachteile zu befürchten. Man erwarte zwar, dass sich Eltern und Kinder über die Busausfälle informierten und sich um Alternativen bemühten, sagte Ministeriumssprecher Philipp Bender zu hessenschau.de.

Aber: "Jeder Schüler, der am Montag wegen des Streiks nicht in die Schule kommen kann, ist entschuldigt."

Die Auswirkungen im Überblick

Nordhessen

Mittelhessen

Rhein-Main

Osthessen

Südhessen



Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) erwartet am Montag "an keiner Stelle" einen Totalausfall auf Buslinien, wie er am Freitag mitteilte. Betroffen vom Streikaufruf seien im NVV Busse der Unternehmen DB Busverkehr Hessen und RhönEnergie Verkehr. Einzelne Ausfälle und Verspätungen erwartet der NVV in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner, Waldeck-Frankenberg, im Schwalm-Eder-Kreis sowie in der Stadt und im Landkreis Kassel.

Weitere Informationen Aktuelle Infos Internet: nvv.de

NVV-Service-Telefon: 0800-939-0800 (gebührenfrei) Ende der weiteren Informationen

Nicht betroffen sind laut NVV unter anderem die Kasseler Verkehrsgesellschaft, HLB Hessenbus und BKW Bad Wildungen.

In Marburg gehen die Stadtwerke davon aus, dass der Schul- und Berufsverkehr am Montag weitgehend eingestellt wird. "Betroffen vom Streik sind alle Buslinien sowie die Anrufsammeltaxis (AST)", teilten die Stadtwerke mit.

Weitere Informationen Aktuelle Infos Internet: rmv.de

RMV-Service-Telefon: 069/24248024 Ende der weiteren Informationen

Auch in der Stadt und im Landkreis Gießen kann es laut den Stadtwerken zu Ausfällen auf den Stadtbuslinien kommen. Im Wetteraukreis fallen ebenfalls Busse aus.

Voraussichtlich nicht betroffen von den Streiks sind nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) die lokalen Buslinien im Landkreis Limburg-Weilburg sowie im Lahn-Dill-Kreis.

In Frankfurt wird der Busverkehr nach Aussagen der Nahverkehrsgesellschaft traffiq komplett zum Erliegen kommen. Nahezu alle der 63 Buslinien würden wohl bestreikt werden. Allerdings können Fahrgäste in weiten Teilen des Stadtgebiets ausweichen auf Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge. Sie alle sind nicht vom Streik betroffen.

Weitere Informationen Aktuelle Infos Internet: rmv.de

RMV-Service-Telefon: 069/24248024 Ende der weiteren Informationen

Ebenfalls Busausfälle wird es laut RMV geben in Stadt und Kreis Offenbach, im Landkreis Groß-Gerau, in Hanau sowie nach Angaben von RhönEnergie Fulda in Teilen des Main-Kinzig-Kreises. Auch im Main-Taunus- und Hochtaunuskreis können Busse auf einzelnen Linien ausfallen.

Nicht betroffen ist die Landeshauptstadt Wiesbaden. Hier werden die Busfahrer nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt.

Stadt und Landkreis Fulda könnten nach Einschätzung von Verdi hessenweit mit am stärksten betroffen sein vom Busfahrerstreik. Der lokale Busbetreiber RhönEnergie Fulda teilte mit, Fahrgäste müssten sich "auf spürbare Einschränkungen" einstellen. Ein Sprecher sagte, die Beförderung von Schülern am ersten Tag nach den Ferien und weiteren Fahrgästen sei "nicht gesichert".

Weitere Informationen Aktuelle Infos Internet: RhönEnergie Fulda - Nahverkehr , rmv.de

RhönEnergie-Service-Telefon: 0661/12375

RMV-Service-Telefon: 069/24248024 Ende der weiteren Informationen

Auch in Teilen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg stehen RhönEnergie-Busse auf den Fahrplänen. Hier kann es ebenfalls zu Ausfällen kommen.

Im Vogelsbergkreis wird es laut RMV voraussichtlich nicht zu streikbedingten Busausfällen kommen.

Hier sind die Busse des Nahverkehrsunternehmens HEAG mobilo betroffen. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es um sämtliche Stadtbuslinien in Darmstadt sowie um einzelne Buslinien in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße.

Weitere Informationen Aktuelle Infos Internet: HEAG mobilo , rmv.de

HEAG-mobilo-Service-Telefon: 06151/709-4115

RMV-Service-Telefon: 069/24248024 Ende der weiteren Informationen

Nicht betroffen sind die Straßenbahnen in Darmstadt. Auch Schulbusfahrten vom Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) sowie einiger anderer privater Busgesellschaften seien nicht betroffen.