Bis vor zehn Jahren galten Banken als beliebte und solide Arbeitgeber. Doch seit der Bankenkrise hat das Image stark gelitten, viele Hochschulabsolventen orientieren sich anders. Wer aber bleibt, hat gute Karrierechancen.

Irgendwann hatte Samuel Richter genug. Keine Lust mehr auf Anzugträger, Ellenbogen-Mentalität und auf moralisch fragwürdige Praktiken. Der 27-Jährige kündigte. Bis vor eineinhalb Jahren hat Richter, der anders heißt und seinen Namen aber nicht öffentlich genannt wissen möchte, bei einer großen deutschen Bank gearbeitet.

Schon während des Abiturs hatte er sich für die Finanzbranche interessiert. Ihn faszinierte das wirtschaften mit Geld: "Ich fand das einfach spannend, wie man aus wenig Geld mehr Geld machen kann.“ Deshalb entschied er sich für ein duales Studium bei einem großen Institut.

Alles Einzelkämpfer ohne Teamgeist

"Jeder kämpfte für sich selbst. Es gab keinen Teamgeist und im Zweifel war jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht“, so Richter. Nach seinem Studium arbeitete der 27-Jährige in einer Abteilung, die Kredite an Unternehmen vergibt.

Nach und nach zweifelte er an seiner Berufswahl und fühlte sich bei seinem Arbeitgeber nicht mehr recht wohl: "Da wurden Kredite vergeben, die nicht im Interesse des Kunden, sondern nur am Profit der Bank orientiert waren. Da wollte ich nicht mehr mitmachen.“

Immer weniger Bewerbungen bei Banken

Viele Absolventen haben offensichtlich keine Lust mehr auf die Finanzbranche. Das bestätigt auch eine Studie. Das Forschungsinstitut trendence befragt jährlich etwa eine halbe Million Schüler und Studierende, bei welchen Unternehmen sie am liebsten arbeiten würden. 2005 waren noch 19 Banken in den Top 100, im vergangenen Jahr noch 14. Gleichzeitig boomt die IT-Branche: Mittlerweile sind 22 IT-Unternehmen unter den beliebtesten 100 Firmen.

IT- und Automobilbranche sind bei Absolventen beliebter als der Bankensektor Bild © trendence

Die Personalabteilungen der Banken bekommen diesen Trend deutlich zu spüren. Tino Benker-Schwuchow ist Chef der Personalabteilung von BNP Paribas und bestätigt, dass es in den letzten Jahren schwieriger geworden ist qualifizierte Bewerber zu finden. "Insgesamt ist die Anzahl der Bewerber um circa 15 Prozent zurückgegangen, aber auch die Qualität der Bewerbungen nimmt ab", so Benker-Schwuchow.

Aus seiner Sicht kämpft die Branche vor allem mit folgenden Problemen:

Arbeitnehmer und vor allem die sogenannte Generation Y, also die in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts Geborenen, legen Wert auf Work-Life Balance - selbstbestimmtes Arbeiten und Lebensqualität.

Banken sind dagegen stark hierarchisch geprägt und eher unflexibel gegenüber ihren Mitarbeitern, was zum Beispiel Home Office oder reduzierte Arbeitszeiten angeht.

Das schlechte Image seit der Krise schreckt ab.

Samuel Richter war es oft peinlich öffentlich zuzugeben, dass er für eine Bank arbeitet: "Der Ruf vom gierigen, rücksichtslosen Banker eilt einem voraus.“ Er habe seinen Arbeitgeber auf Parties oft verschwiegen und sich bei Smalltalk auf sein Studienfach Wirtschafsinformatik rausgeredet. "Man kann nicht alle Banker über einen Kamm scheren kann. Aber das interessiert die Leute nicht.“

Bei Ex-Bankern sind Start-Ups beliebt

Mittlerweile hat Richter der Bankenwelt den Rücken gekehrt und arbeitet in einem Frankfurter Start-Up, das sich mit gesunder Ernährung beschäftigt: "Da verdiene ich zwar wesentlich weniger und habe fast genauso viel Arbeit, aber ich weiß wofür ich jeden Tag aufstehe.“ Außerdem schätze er es, dass in seinem Start-up alle auf Augenhöhe miteinander umgehen. "Das wäre bei der Bank niemals denkbar gewesen.“

Sabrina Tamm ist Personalberaterin, und nach ihren Erfahrungen geht es vielen Berufeinsteigern wie Richter. Tamm war selbst lange im Investmentbanking tätig und hat sich vor zwölf Jahren selbstständig gemacht. Heute berät sie hauptsächlich Kunden aus der Bankenbranche, die sich neu orientieren wollen: "Besonders Start-Ups sind beliebt, da dort zwar marktwirtschaftliches Denken und hohe Arbeitsbereitschaft gefragt sind, man sich aber einfacher mit dem Produkt identifizieren kann."

Wer bleibt hat gute Karrierechancen

Wer trotz allem nach seinem Studium eine Karriere als Banker wählt, hat gute Karten. So wie Patrick Wunsch. Auch er hat sich - wie Richter - schon während seines Abiturs für das duale Studium bei einer Bank entschieden: "Damals, vor sieben Jahren, war die Branche richtig am Boden und ich dachte mir, dass sich daraus viele Chancen für mich ergeben können.“ Damit behielt er Recht. Heute ist der 24-Jährige Projektmanger bei der BHF-Bank in Frankfurt und hat für einen Berufseinsteiger ein überdurchschnittliches Einkommen.

Obwohl ihm das Gehalt sowie die Aufstiegschancen in seinem Job sehr wichtig sind, hat Patrick genaue Vorstellungen, was sein Arbeitgeber mitbringen soll. "Die Reputation ist mir auf jeden Fall wichtig. Mir ist außerdem wichtig, gut vernetzt zu sein und zu wissen, wie es in dem Unternehmen läuft“, so Wunsch. Insgesamt sei es wichtig, sich über den Arbeitgeber zu informieren, denn in jeder Bank laufe es anders. Aber auch Work-Life-Balance ist für ihn ein Thema. "Es ist mir wichtig, dass der Arbeitgeber in dieser Hinsicht flexibel auf mich als Mensch eingeht.“

Umdenken bei Banken braucht Zeit

Langsam kommt auch bei den Banken an, dass sie sich auf die Bewerber einstellen müssen. Laut Benker-Schwuchow reagieren bereits viele Unternehmen und sind verstärkt in sozialen Medien präsent. Doch es reiche nicht, nur die Kommunikation nach außen anzupassen, sondern die Mentalität in den Banken müsse sich ändern: "Der Prozess ist angestoßen, aber bis das in allen Hierarchiestufen angekommen ist, wird es noch fünf bis zehn Jahre dauern."