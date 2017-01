Mitarbeiter der Deutschen Bank sollen künftig SMS weder schreiben noch empfangen können. Die Funktion wird auf den Diensthandys abgeschaltet. Auch WhatsApp soll es bald nicht mehr geben - wohl auch, um das Image aufzupolieren.

"Es stimmt, die Deutsche Bank stellt die Kommunikation über SMS ein", sagte Deutsche Bank-Sprecher Tim-Oliver Ambrosius am Montag zu hessenschau.de. Er bestätigte damit, was zuvor der US-Mediendienst Bloomberg berichtet hatte. Die Abschaltung der SMS-Funktion auf den Diensthandys des Geldhauses erfolge in den nächsten Wochen und solle bis zum Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein.

Strengere Vorgaben der Aufsichtsbehörden

Grund sei die zunehmende Regulierung durch die Aufsichtsbehörden. "Sie erwartet, dass die Kommunikation dokumentiert und archiviert wird", sagte Ambrosius. Deshalb solle der digitale Austausch künftig nur noch über Emails erfolgen, die sich, anders als SMS, leichter auf entsprechenden Datenträgern speichern ließen. Briefe und Faxe werde es auch weiterhin geben.

"Uns ist vollkommen bewusst, dass die Deaktivierung ihre tägliche Arbeit verändern wird und bedauern die Unannehmlichkeiten, die das mit sich bringt", zitierte Bloomberg aus einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter. "Dieser Schritt ist jedoch notwendig, um sicherzustellen, dass die Deutsche Bank weiterhin alle regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen erfüllt."

"SMS-Anteil nicht signifikant"

Glaubt man dem Pressesprecher, wird der Einschnitt aber so groß nicht sein. Die Zahl der SMS-Nachrichten in der dienstlichen Kommunikation war Ambrosius zufolge schon in der Vergangenheit eher gering. Genauer wollte der Sprecher das nicht beziffern. Der Anteil sei aber "nicht signifikant" gewesen.

Auch das Messenger-Programm "WhatsApp" scheidet als Form der dienstlichen Kommunikation bei der Deutschen Bank künftig aus. Die Anwendung sei aber auch nie ein Thema gewesen, da in dem Unternehmen hauptsächlich Blackberrys verwendet würden. "WhatsApp"soll auf den meisten Blackberrys ab Mitte des Jahres nicht mehr unterstützt werden.

Mehr Transparenz für ein besseres Image

Bloomberg sieht in der Maßnahme auch einen Versuch der Deutschen Bank, die 2015 den größten Jahresverlust in der Unternehmensgeschichte eingefahren hat, ihr Image aufzupolieren. Die Bank hatte sich wegen des Vorwurfs der Manipulation von Zinssätzen und Geldwäsche Rekordstrafen eingehandelt. Einer Zusammenstellung von Bloomberg zufolge musste das Geldhaus seit 2008 insgesamt 13,9 Milliarden Euro an Straf- und Vergleichszahlungen leisten, vor allem in den USA.

Die SMS-Abschaltung erfolge aus freien Stücken und "prophylaktisch", betonte Ambrosius. Es gebe angesichts strengerer Regularien ein verstärktes Bedürfnis, mehr Transparenz zu schaffen. "Natürlich spielen da auch Sachen aus der Vergangenheit eine Rolle". Die Umstellung erfolge im gesamten Konzern. Weltweit hat die Deutsche Bank über 100.000 Mitarbeiter.

SMS bei Commerzbank nicht zugelassen

Ob die Deutsche Bank damit auch Vorreiter für andere Banken wird, muss sich zeigen. Die Landesbank Hessen-Thüringen etwa hat das Thema nach eigenen Angaben auf dem Schirm. "Wir beobachten das", sagte eine Sprecherin. "Aktuell steht darüber aber keine Entscheidung an."

Bei der Commerzbank stellt sich die Frage gar nicht erst. "SMS ist bei uns als Kanal für die geschäftliche Kommunikation nicht zugelassen", sagte eine Sprecherin. Diese Sicherheits-Richtlinie gelte in dem Unternehmen schon länger und werde von den Mitarbeitern beachtet. Eine Notwendigkeit zur Deaktivierung der Funktion sieht die Commerzbank damit nicht.