"Leistung aus Leidenschaft" war einmal - die Deutsche Bank verpasst sich einen neuen Slogan. Besser gesagt: Sie beschränkt sich auf einen Hashtag, der aber neues Potential für Wortspiele bietet.

#PositiveImpact oder #PositiverBeitrag: Ein Hashtag, in den Konzernsprachen Deutsch und Englisch, soll künftig den bisherigen Leitspruch der Deutschen Bank "Leistung aus Leidenschaft" ablösen. "Die Botschaft hat viele Jahre lang gegolten, ist nun aber verbraucht", sagt Konzernsprecher Jörg Eigendorf. Anders als ein Slogan sei ein Hashtag dynamischer, er könne sich verändern. Eigendorf wollte sich nicht darauf festlegen, wie lange er gelten soll.

Am Montag hat das Geldhaus seine Markenkampagne gestartet. Diese richtet sich zunächst nur an die Mitarbeiter, die laut Bank einen positiven Beitrag leisten und viel Positives bewirken. In einer E-Mail an die Belegschaft rief Banken-Chef John Cryan die fast 100.000 Mitarbeiter weltweit dazu auf, einen Dialog zu starten.

Im Intranet hat die Deutsche Bank eine Extra-Seite geschaffen, auf der Mitarbeiter ihre Beiträge unter dem Hashtag teilen können. Im Sommer wollen sich die Macher mit der Kampagne an die Öffentlichkeit wenden.

Marketingexperte: Beliebig und wenig haltbar

Hashtag statt Leitspruch – ist das die neue Bescheidenheit der Deutschen Bank in moderner Verpackung? Marketingexperte Christian Scherg sieht darin eher Unsicherheit: "Ich habe das Gefühl, dass die Deutsche Bank kein Vertrauen mehr hat in die Halbwertzeit ihrer Slogans." Inhaltlich gebe der Hashtag auch zu wenig her, kritisiert Scherg: "Denn es ist doch der Anspruch jeden Unternehmens, einen positiven Beitrag zu leisten."

Der neue Kurs bleibt nicht ohne Risiken. Denn eine interne Markenkampagne in Zeiten des Stellenabbaus könnte manch betroffenen Mitarbeiter gerade erst auf Idee bringen, den Hashtag umzudichten. Den hat die Bank übrigens markenrechtlich schützen lassen - und sie hat sich gleich #NegativeImpact mitgesichert. Laut Konzernsprecher Eigendorf war das eine "Standardübung". Es solle verhindern, dass die Marke missbraucht wird.

Wortspiel: "Leistung, die Leiden schafft"

Mit ihrem früheren Leitspruch "Leistung aus Leidenschaft" hatte die Deutsche Bank kein glückliches Händchen. Angesichts der zahlreichen Skandale der Bank und des sinkenden Aktienkurses formulierten Kritiker den Slogan, den es seit 2004 gab, schnell um in: "Leistung, die Leiden schafft."

Solche Verballhornung gab es auch schon bei der Konkurrenz, erzählt Marketingexperte Scherg, etwa bei der Commerzbank: "Da war der Slogan 'Gemeinsam mehr erreichen' und am Ende musste die Commerzbank mit Steuergeldern gerettet werden." Schließlich kehrte die Commerzbank zu ihrem alten Slogan "Die Bank an ihrer Seite" zurück.

Das wäre vielleicht auch für die Deutsche Bank eine Option gewesen. Angesichts der Wendungen und Wirrungen in den letzten Jahren wirkt der alte Slogan "Vertrauen ist der Anfang von allem" aus den 90er Jahren passender denn je.