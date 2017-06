zum Artikel Frankfurt-Niederursel : Mann von U-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Frankfurt: In Frankfurt ist am späten Samstagabend ein Mann von einer U-Bahn erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Strecke der U-Bahnlinien drei und acht wurde vorübergehend gesperrt, war am Morgen aber wieder frei. [mehr]