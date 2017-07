Der Mobilfunkanbieter Drillisch aus Maintal wechselt unters Dach von United Internet. Die Aktionäre stimmten für die Übernahme. Nun soll eine "starke vierte Kraft" auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt entstehen.

Die Aktionäre des Mobilfunkanbieters Drillisch aus Maintal (Main-Kinzig) haben der mehrheitlichen Übernahme durch den Telekom-Konzern United Internet zugestimmt. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt stimmten 97,8 Prozent der Aktionäre am Dienstag für eine Sachkapitalerhöhung, durch die United Internet. Bis Ende des Jahres soll die Transaktion abgeschlossen werden.

Damit steigt der Anteil von United Internet an Drillisch auf mehr als 73 Prozent. Im neuen Unternehmen wird Drillisch 28 Prozent der Kunden und 18 Prozent des Umsatzes ausmachen. Drillisch soll aber weiterhin als eigenständiges Unternehmen an der Börse geführt werden. Am Dienstag zog die Aktie deutlich an und lag zeitweise nur knapp unter dem Rekordwert.

Stellen sollen nicht gekürzt werden

Das Maintaler Unternehmen Drillisch beschäftigt rund 900 Mitarbeiter. Nach Angaben des Pressesprechers ist kein Stellenabbau geplant. Auch Vorstandssprecher Vlasios Choulidis sagte dazu auf der Hauptversammlung am Dienstag: "Viele verstehen Synergien als Sammelbegriff für Einsparungen, Kostensenkungen und Stellenabbau. Wir verstehen Synergien im eigentlichen Wortsinn als Kräfte bündeln und gemeinsam mehr erreichen."

Zum Unternehmen gehören Mobilfunkmarken wie Yourfone, Smartmobil und Deutschlandsim. United Internet vertreibt Marken wie 1&1, WEB.DE und GMX. 1&1 soll nach der Übernahme unter dem Dach von Drillisch weiterlaufen.

"Starke vierte Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt"

Zusammen kommen beide Unternehmen auf 12 Millionen Telefon-Kunden. Der Umsatz beider Unternehmen summierte sich im vergangenen Jahr auf 3 Milliarden Euro. United Internet-Chef Ralph Dommermuth erklärte, man wolle "nun eine starke vierte Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt schaffen".

Das Bundeskartellamt hat bereits sein Einverständnis für die Übernahme gegeben. Auch Netzbetreiber Telefonica Deutschland (O2, E-Plus) hatte das Zusammengehen begrüßt. Drillisch hat einen exklusiven Zugang zum Telefonica-Mobilfunknetz. United Internet hatte zuletzt vergeblich versucht, über Vodafone Zugang zum mobilen Datennetz zu erhalten. Dadurch war Drillisch zusätzlich wertvoll für den Konzern.

Sendung: hr-iNFO, 25. Juli 2017, 16 Uhr