Im vergangenen Jahr kamen Drohnen in 64 Fällen Flugzeugen zu nah. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Im deutschen Luftraum wird es immer enger: Die Deutsche Flugsicherung warnt vor wachsenden Gefahren durch die zunehmende Zahl von Drohnen. Für noch mehr Bewegung am Himmel sorgt der Boom der Billigflieger.

Rund 400.000 Drohnen gibt es schon, in diesem Jahr sollen in Deutschland geschätzt bis zu 600.000 weitere Geräte verkauft werden. Kein Wunder also, dass der Chef der Deutschen Flugsicherung (DFS), Klaus-Dieter Scheuerle, mit einer Verdopplung der gefährlichen Begegnungen zwischen Verkehrsflugzeugen und Drohnen rechnet.

Im vergangenen Jahr waren 64 Annäherungen gemeldet worden, nach 14 im Jahr zuvor. Dabei seien dies jeweils nur die ernsten Fälle gewesen, "wo der Flugkapitän auch die Einschätzung hatte, das hätte so nicht passieren dürfen", sagte Scheurle am Dienstag bei der DFS-Bilanzpressekonferenz in Langen.

Er forderte, die gerade erst erlassenen Drohnenbetriebsvorschriften zu ergänzen. So sollten Nutzer verbindlich registriert und die Geräte mit elektronischen Transpondern ausgestattet werden, um sie orten zu können.

Flugbewegungen auf Rekordkurs

Parallel zum Drohnenboom sorgen die Billigflieger für mehr Verkehr im deutschen Luftraum. Sie haben nach DFS-Analyse in Deutschland inzwischen einen Marktanteil von einem Drittel erreicht. Die "alten Platzhirsche" wie die Lufthansa verlieren hingegen Marktanteile.

Die Flugsicherung hat im vergangenen Jahr im deutschen Luftraum rund 3,1 Millionen Flugbewegungen überwacht, das waren 2,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Nach Einschätzung der Lotsen wird in diesem Jahr der Rekord von 3,15 Millionen Flügen aus dem Jahr 2008 übertroffen.

Umsatzrückgang und Sparprogramm

Bei Umsatz und Gewinn musste die DFS 2016 wegen abgesenkter Gebühren Rückgänge hinnehmen. Die Erlöse der bundeseigenen Gesellschaft sanken um 45 Millionen auf 1,22 Milliarden Euro, der Gewinn ging um 36 Millionen auf 86,6 Millionen Euro zurück. Das liege vor allem daran, dass Anfang des vergangenen Jahres die Gebührensätze für Streckenflüge sowie An- und Abflüge deutlich gesenkt wurden.

Um die jährlichen Betriebskosten um zehn Prozent zu senken, verfolgt die Flugsicherung nach eigenen Angaben ein ambitioniertes Sparprogramm. Die damit verbundenen Kürzungen im Personalbereich sollen durch natürliche Fluktuation erreicht werden.

Außerdem will die DFS zunehmend als privater Dienstleister an Flughäfen Geschäfte machen. Den Umsatz der entsprechenden Tochtergesellschaft will sie von aktuell 50 auf 100 Millionen verdoppeln.

Sendung: hr-iNFO, 25.04.2017, 14.00