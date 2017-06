Ein Haus in Frankfurt = drei Häuser in Nordhessen

Der Zuzug ungebrochen, das Angebot knapp: Wohneigentum im Ballungsraum Rhein-Main ist 2017 noch teurer geworden. Ein Preisspiegel für Hessen offenbart neben der tiefer werdenden Stadt-Land-Kluft einen neuen Trend bei Mieten.

Bezahlbarer Wohnraum in hessischen Ballungsgebieten bleibt nach wie vor rar. Bild © picture-alliance/dpa

Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet bleibt nach wie vor ein heiß umkämpftes Gut. "Schon jetzt ist absehbar, dass das Wohnungsangebot mit der Nachfrage nicht Schritt halten kann", teilte der Immobilienverband Deutschland Region Mitte (IVD) am Dienstag in Frankfurt mit. Besonders betroffen von dem knappen Angebot an Wohnraum sind laut einem aktuellen IVD-Preisspiegel vor allem kleine Haushalte, also Alleinstehende mit oder ohne Kind, Rentner und Studenten.

Wer es sich leisten kann, nutzt die derzeit niedrigen Zinsen und legt sich ein Eigenheim zu. Doch für Häuser in Frankfurt mit mittlerem Wohnwert, also einem freistehenden Eigenheim mit 125 Quadratmetern und Standardausstattung inklusive Garage, sind aktuell im Durchschnitt rund 540.000 Euro fällig. Absoluter Spitzenreiter ist jedoch der vordere Taunus: 690.000 Euro kostet hier eine ähnlich ausgestattete Immobilie. Landesweit sind die Preise je nach Region sehr unterschiedlich. Im Vergleich kommen die Nordhessen im Kasseler Umland mit 170.000 Euro fürs Haus sehr günstig davon.

Weiter deutlich verteuert haben sich die Grundstücke in Ballungsräumen. Die Preise hätten Ende Januar teilweise bis zu 30 Prozent höher als noch vor einem Jahr gelegen. Kostete ein Grundstück in sehr guter Frankfurter Wohnlage im Vorjahr noch rund 850 Euro pro Quadratmeter, liege der Preis nun bei rund 1.100 Euro. Getoppt wird dieser Durchschnittspreis nur von Wiesbaden mit 1.200 Euro. Im Umland von Kassel hingegen müssen Grundstückskäufer im Schnitt nur mit 175 Euro pro Quadratmeter rechnen und kommt damit hessenweit am günstigsten weg.

Mietpreise in Frankfurt stagnieren

Allerdings scheint der Mietwohnungsmarkt in Frankfurt zu stagnieren. So kostet 2017 der Quadratmeter bei gebrauchten, einfachen Wohnungen im Durchschnitt etwa 9 Euro Miete - so viel wie im Vorjahr. Vorjahreswerte erreichten auch Wohnungen im mittleren Wertbereich mit 10 Euro pro Quadratmeter und 13 Euro bei gehobenem Wohnwert.

Bei sehr gutem Wohnwert ist der Preis pro Quadratmeter sogar von 15 auf 14 Euro leicht gesunken. Ursache für den gesunkenen Mietpreis sei, dass aufgrund der derzeit niedrigen Zinsen eher eine Immobilie gekauft werde, als in guter Lage zu hohen Preisen zu mieten, heißt es vom IVD.

Lieber weniger Wohnraum als Umzug aufs Land

Anstatt aufs günstigere Land zu ziehen, nehmen die Mieter nach Angaben des Verbands lieber geringere Wohnflächen in Kauf. Kulturelle Angebote und ein breit gefächerte Infrastruktur hätten an Bedeutung deutlich zugenommen.

Deswegen seien in ländlichen Gebieten auch keine Preiserhöhungen verzeichnet. Die Vermarktung werde dort zusehends schwieriger, besonders wenn es an wichtigen Infrastruktur-Faktoren wie Bahnlinien und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen oder Einkaufsmöglichkeiten mangele.

Sendung: hr-iNFO, 13.06.2017, 16.00 Uhr