Darf in Zukunft auch am Sonntag auf der Zeil geshoppt werden?

Darf in Zukunft auch am Sonntag auf der Zeil geshoppt werden? Bild © picture-alliance/dpa

Nach den teils kurzfristigen Absagen von verkaufsoffenen Sonntagen in mehreren Städten fordert der hessische Einzelhandel eine liberalere Genehmigungspraxis. Doch für die Landesregierung ist das "nicht verhandelbar".

Der Streit um verkaufsoffene Sonntage in Hessen geht in die nächste Runde: Nachdem 2016 gleich in mehreren Städten wie Frankfurt, Gießen oder Darmstadt-Weiterstadt sonntägliche Shoppingtouren quasi in letzter Sekunde gerichtlich verboten wurden, wünschen sich Hessens Einzelhändler für das kommende Jahr ein Umdenken. Der Handelsverband fordert von der schwarz-grünen Landesregierung ein neues Gesetz. "Wir wollen, dass die Anlassbezogenheit wegfällt", sagte Hauptgeschäftsführer Michael Kullmann gegenüber hessenschau.de - die derzeit geforderte inhaltliche Bindung der Ladenöffnung an ein bestimmtes Ereignis.

Im Internet ist alles erlaubt

Derzeit dürfen hessische Kommunen grundsätzlich vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr genehmigen, Voraussetzung dafür sind allerdings gleichzeitig stattfindende Ereignisse wie große Märkte oder Messen. Nach der Klage von Kirchen und Gewerkschaften hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden, dass es einen engen Bezug zwischen dem Ereignis und der Öffnung der Läden geben muss. Verkaufsoffene Sonntage aus Anlass der Frankfurter Buch- oder Musikmesse wurden dagegen untersagt.

Zur Begründung gaben die Richter damals an, dass es nicht sicher sei, ob die öffentliche Wirkung der Messe gegenüber der typisch werktäglichen Ladenöffnung tatsächlich im Vordergrund stehe. Dies aber verlange der verfassungsrechtlich abgesicherte Sonn- und Feiertagsschutz.

Weitere Informationen So steht es im Gesetz Verkaufsoffene Sonntage sind im hessischen Ladenschlussgesetz aus dem Jahr 2006 geregelt. Danach können Gemeinden "aus Anlass von Märkten, Messen, örtlichen Festen oder ähnlichen Veranstaltungen" vier Sonn- oder Feiertage pro Jahr für den Verkauf freigegeben. Erlaubt sind sechs Stunden in Zeiten außerhalb des kirchlichen Hauptgottesdienstes. Ausgenommen sind unter anderem Sonntage in der Advents- und Osterzeit. Sonderöffnungszeiten an Sonntagen gelten dagegen für Tankstellen, Kioske, Bäckereien, Blumenläden oder Geschäften in Bahnhöfen oder Flughäfen, offiziell "für die Abgabe von Reisebedarf" Ende der weiteren Informationen

"Das ist nicht mehr zeitgemäß", so Kullmann. Es gehe lediglich um vier Mal fünf Stunden Sonntagsarbeit im Jahr, der Internethandel verkaufe rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche. "Die Leute wollen nun mal am Wochenende shoppen gehen."

Entscheidend für die Änderung des Gesetzes sei zudem, dass der Verwaltungsgerichtshof mit seinen Verboten für Standortnachteile sorge. In Städten mit verkaufsoffenen Sonntagen würden die Innenstädte belebt und der Umsatz gesteigert, andere Städte gingen dagegen leer aus. "Die Kommunen erlauben es, die Gerichte kippen es wieder. Das muss geändert werden."

Politik stellt sich quer

Die Politik erteilte der Forderung des Einzelhandels nach einer Änderung des Gesetzes jedoch umgehend eine Absage. Die Streichung des sogenannten Anlassbezugs sei verfassungswidrig, wie Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) erklärte. Die Sonn- und Feiertagsruhe habe für die Landesregierung "einen unverändert hohen Stellenwert" und sei nicht verhandelbar.

Der CDU-Politiker ist damit voll auf der Linie von Kirchen und Gewerkschaften, die sich einer "Allianz für den freien Sonntag" zusammengeschlossen haben. Auch im Landtag gibt es einen breiten überparteilichen Konsens - allein die FDP unterstützt die Position der Händler.

"Die Behauptung der CDU können wir so nicht teilen", betont dagegen Kullmann. Die Union nehme Rücksicht auf die Kirchen und die Gewerkschaften, in anderen Bundesländern sei das aber schon jetzt anders. In Brandenburg gebe es bis zu sechs verkaufsoffene Sonntage, in Berlin sogar zehn. "Selbst in Rom darf am Ostersonntag eingekauft werden", so Kullmann.