Folien sollten die Erdbeerblüten vor dem Frost schützen, wie hier in Hoheim am Taunus. Aber vielerorts war es auch dafür zu kalt. Bild © picture-alliance/dpa

Zwei Nächte mit Temperaturen unter null Grad gab es vergangene Woche. Die Folge: Bis zu 80 Prozent der Ernte fallen bei manchen Betrieben aus. Obst und Wein sind besonders stark betroffen.

Die beiden Frostnächte in dieser Woche haben im hessischen Obst- und Weinbau deutlich größere Schäden angerichtet als zunächst erwartet. Der hessische Bauernverband rechnet mit bis zu 80 Prozent Ernteausfällen.

Temperaturen von -2 bis -5 Grad, zuletzt in der Nacht zu Donnerstag, haben die Blüten zerstört. Auch die gerade blühenden Apfelbäume und die jungen Triebe an den Weinreben wurden schwer geschädigt. Weinbaugebiete in ganz Deutschland sind betroffen, wie das Deutsche Weininstitut am Freitag mitteilte.

In Hessen hat es vor allem das Rhein-Main-Gebiet, Nordhessen und die Wetterau erwischt. Einzelne Betriebe sprechen von bis zu 100 Prozent zerstörten Blüten. Die vorzeitig blühenden Erdbeeren, die unter Folien gezüchtet werden, habe es besonders stark getroffen, erklärte der hessische Bauernverband.

Wasser sollte helfen - aber die Leitungen waren gefroren

Es war so kalt, dass die Folien kaum einen Effekt hatten - ebensowenig wie die Frostkerzen, die vielerorts in den Weinbaugebieten aufgestellt wurden. In der Wetterau wollten Landwirte die Erdbeeren gegen den Frost mit Wasser beregnen- allerdings waren die Leitungen zugefroren. Bis sie aufgetaut waren, war es teilweise zu spät.

Auch für die kommende Woche ist wieder Frost angekündigt, dann könnte der Schaden noch größer werden.

Sendung: hr-iNFO, 21. April 2017, 17.20 Uhr