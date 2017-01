Zwei LKW auf der Teststrecke in Groß Dölln in Brandenburg - so ähnlich soll das auch bald in Hessen aussehen.

Nach langer Planung wird es jetzt konkret: Die Oberleitungs-Lkw kommen - zumindest auf zwei deutschen Autobahnen. Ein Praxistest soll zeigen, ob sich der Aufwand lohnt, Straßen zu elektrifizieren.

Lange wurde getestet, jetzt wird es konkret: Auf zwei Autobahnabschnitten in Deutschland sollen spätestens von Ende 2018 an Elektro-Lastwagen mit Stromversorgung über eine Oberleitung getestet werden. Eine der beiden Versuchsstrecken liegt nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa in Hessen, die andere in Schleswig-Holstein. Sie seien jeweils zwölf Kilometer lang, hieß es aus dem Umfeld der Projektvorbereitung. Wo genau sie verlaufen, soll Anfang Februar bekanntgegeben werden.

Das Bundesumweltministerium fördert das Projekt mit dem Ziel, Güter umweltfreundlich über die Straße zu transportieren. Ein Sprecher teilte auf Anfrage mit, das Ministerium habe die beiden Teststrecken für die elektrisch betriebenen Oberleitungs-Lkw inzwischen ausgewählt.

Mehr Güterverkehr, aber nicht mehr Umweltverschmutzung

Diese Konstruktion wird seit einiger Zeit in Brandenburg getestet. Bild © picture-alliance/dpa

Die konkrete Bauplanung und -ausführung hänge von den Zeitplänen der Bundesländer sowie den Unternehmen ab, sagte der Sprecher. "Die Inbetriebnahme der beiden Pilotstrecken muss aber bis Ende 2018 erfolgen."

Ausgangspunkt des Projekts ist die Frage, wie der wachsende Güterverkehr ohne steigende Umweltbelastung bewältigt werden kann. Nach einer Prognose der Bundesregierung für die Zeit bis 2030 wird die Bahn nur ein Fünftel des Zuwachses übernehmen können. Die meisten Transporte kommen demnach auf die Straße. Elektro-Lkw könnten eine Lösung sein, sofern der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt.

Hybridfahrzeuge mit Diesel und Strom

Anders als Akkus ermöglicht Strom aus der Oberleitung Fahrten über lange Strecken. Wie bei der Bahn müssen für die speziellen Lkw entlang der Straße Strommasten aufgestellt werden. Vom Ende der elektrifizierten Strecke bis zum Ziel fahren die Transporter mit einem Dieselmotor.

Siemens erprobt solche Hybridfahrzeuge seit Jahren auf einem Gelände in der Uckermark in Brandenburg. Nun geht es um einen Praxistest auf einer Autobahn mit Verkehr. Gesucht waren "reale Lieferstrecken" von Speditionen, die sich an dem Vorhaben beteiligen sollen, hieß es beim Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik, das sich im Auftrag des Umweltministeriums um das Vorhaben kümmert. In Schweden und Kalifornien gibt es schon ähnliche Demonstrationsobjekte auf Strecken von bis zu zwei Kilometern.