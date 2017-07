Ausbildung made in Germany - das will die Frankfurter Entwicklungsbankerin Lena Hoefling mit einem Millionenprojekt nach Kenia bringen. Für die Entwicklungshilfe in Afrika setzen sich Industrie und Unternehmen aus Hessen ein - mit unterschiedlichen Motiven.

Sitzungen leiten, Experten befragen, telefonieren mit Berlin, Bonn und Kenia: Das ist Alltag für die 33-jährige Lena Hoefling. Seit vier Jahren arbeitet die Volkswirtin als Projektmanagerin bei der KfW Entwicklungsbank in Frankfurt.

Ohne die Entwicklungsbank geht nichts in Sachen deutscher Entwicklungszusammenarbeit: Die Politik in Berlin entscheidet, die KfW Entwicklungsbank in Frankfurt finanziert. Rund sieben Milliarden verteilt sie weltweit in diesem Jahr.

Ausbildungszentren in Kenia geplant

Entwicklungsbankerin Hoefling ist spezialisiert auf Bildung und Gesundheit in Ostafrika. Aktuell hat sie ein 20-Millionen- Projekt in der Pipeline. "Unser Ziel ist ein Netzwerk aufzubauen aus staatlichen Ausbildungszentren in Kenia, die arbeitsmarktnahe Berufsausbildung für Jugendliche anbieten", sagt die 33-Jährige.

Denn die bittere Realität in vielen afrikanischen Ländern ist, dass junge Menschen keine Ausbildung machen können und damit auch keinen Job finden. Aus der Auswegslosigkeit machen sich vor allem junge Afrikaner auf den Weg nach Europa. Um diese Situation zu ändern, nimmt die Bundesregierung viel Geld in die Hand. Sie ist überzeugt, dass berufliche Bildung nach deutschem Vorbild der Schlüssel für mehr Investitionen und Jobs in Afrika ist.

Ausbildung made in Germany

In Deutschland ist das duale System - also Theorie in der Schule und Praxis im Unternehmen - selbstverständlich. In Afrika ist das anders. So blickt man in Kenia neidvoll auf das deutsche Modell und will das duale System im Land verankern.

Die kenianische Regierung will Ausbildung made in Germany. Und Bankerin Hoefling erarbeitet in Frankfurt, wie das funktionieren kann. "Die Auszubildenden sollen in Sektoren wie Mechanik, Mechatronik, Elektronik arbeiten", sagt sie. In diesem Bereichen gebe es großen Bedarf in der dynamischen Wirtschaft Kenias. Das kenianische Zentrum soll pro Jahr 800 Mechatroniker ausbilden. Die Lehrzeit ist kürzer als in Deutschland, sie dauert nur ein Jahr.

B.Braun bietet in Afrika Fortbildungen an

Dass das duale System nach Afrika exportiert werden soll, begrüßt Hans Walter Große. Er ist Vorstandsvorsitzender von B. Braun, einem international tätigen Pharmaunternehmen mit Sitz in Melsungen. B. Braun exportiert seit 60 Jahren Medizinprodukte in alle Länder Afrikas und hat Tochtergesellschaften in Südafrika und Kenia.

"Wir sehen in afrikanischen Krankenhäusern viel Medizintechnik, die ungenutzt in Gängen steht, weil es kein Fachpersonal gibt, diese Maschinen in Betrieb zu nehmen oder wenn Reparaturen notwendig sind, zu reparieren", sagt Große. Deswegen bilde B. Braun in Kenia selber aus, vor allem Schwestern und Techniker im Bereich der Dialyse. Allerdings ist dies nicht vergleichbar mit der dualen Ausbildung. Es sind eher Fort- und Weiterbildungen, die angeboten werden.

IHK Gießen-Friedberg ist in Nigeria aktiv

Ein Azubi und sein Trainer beim Entwicklungsprojekt der IHK Gießen-Friedberg in Nigeria Bild © IHK Gießen-Friedberg

Dass eine Ausbildung nach deutschem Vorbild eine Perspektive für afrikanische Jugendliche bieten kann, daran glaubt auch Robert Malzacher von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Gießen-Friedberg. Die IHK ist seit 2012 in Nigeria aktiv und hat dort mit lokalen Partnern der Industrie ein Ausbildungszentrum für technische Berufe aufgebaut. Die Ausbildungszeit beträgt ein Jahr, die Übernahmequote liegt bei 80 bis 100 Prozent.

"Hier mussten wir die Unternehmen von dem Nutzen der Ausbildung - nämlich dass sie als Ergebnis später qualifizierte Fachkräfte haben - überzeugen", sagt Malzacher. Es habe auch Überzeugungsarbeit gekostet, dass die jungen Menschen ihre Kosten decken können müssen. Das Ausbildungskonzept habe sich bewährt.

Genau das will die Entwicklungsbankerin Lena Hoefling auch schaffen. Durch das kenianische Ausbildungszentrum sollen sich die Chancen deutlich erhöhen, dass Jugendliche auch in Kenia einen guten Job finden. Das kann funktionieren, wenn das Konzept an die lokalen Verhältnisse angepasst wird.

Weitere Informationen Entwicklungshilfe für Afrika in Zahlen Das Geschäftsvolumen in Afrika, also derzeit aktive Entwicklungsprojekte, liegt laut KfW Entwicklungsbank bei 11,92 Milliarden Euro. Davon fließen 520 Millionen Euro in Bildungsprojekte. 2016 wurden neue Projektverträge für Afrika geschlossen, die Summe liegt laut KfW Entwicklungsbank insgesamt bei 1,72 Milliarden Euro; davon fließen 94,25 Millionen Euro in Bildungsprojekte. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 5:00 Uhr, 4.7.2017