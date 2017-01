Jüdische Wohlfahrtsorganisationen in den USA haben laut "Manager Magazin" die Deutsche Bank auf drei Milliarden Euro verklagt. Dabei soll es sich um das Erbe einer Frankfurter Unternehmerfamilie handeln. Die Bank hat den Anspruch als unbegründet zurückgewiesen.

"Die Deutsche Bank hat sich mit der Angelegenheit intensiv auseinandergesetzt. Die Deutsche Bank hält die Vorwürfe für unbegründet", sagte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag. Alle in der Sache geführten Verfahren in den USA seien bisher im Sinne der Deutschen Bank entschieden worden.

Hersteller Frankfurter Nähmaschinen

Die Klage des "Wertheim Jewish Education Trust", einer Vereinigung jüdischer Wohlfahrtsorganisationen wie des Fördervereins der Wiener Lauder Business School (LBS), war nach einem Bericht des Magazins , der am Freitag erscheint, bei einem Bezirksgericht in Florida eingereicht worden. Ob sie zugelassen wird, ist noch unklar.

Der Trust beansprucht einen Teil des Erbes der jüdischen Unternehmerfamilie Wertheim. Sie hatte im 19. Jahrhundert in Frankfurt mit der Produktion von Nähmaschinen begonnen und war noch vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten nach Spanien ausgewandert. Die dortige Hausbank sei die ebenfalls beklagte Züricher Credit Suisse gewesen, so das Magazin.

Erbanspruch mehrfach weitergegeben

Der letzte Erbe hatte das Vermögen dem Bericht zufolge einem befreundeten Ehepaar übertragen, das von dem Geld aber nie etwas gesehen haben soll. Stattdessen seien die Ansprüche über den deutschen Unternehmer Tim Fuhr teilweise auf den Trust übergegangen. Nach Fuhrs Aussagen soll sich ein ehemaliger Topmanager der Deutschen Bank in Spanien als Treuhänder ausgegeben und das Wertheim-Vermögen nach Genf in der Schweiz verschoben haben. Dort verliere sich die Spur.

Nach Einschätzung Fuhrs, der selbst nicht klagt, beläuft sich der Anspruch auf heute rund drei Milliarden Euro. Auf diese Summe sei der Unternehmer anhand älterer Notizen gekommen, berichtet das Magazin.

Fast vergessen: die Geschichte der Wertheims in Frankfurt

Die Geschichte der Frankfurter Familie Wertheim hat der Nähmaschinensammler Berhold Engel aus Bad Orb auf seiner Internetseite zusammengefasst. Demnach kam der 1834 in Rotenburg an der Fulda geborene und zwischenzeitlich in den USA lebende Joseph Wertheim Anfang der 1860er Jahre nach Frankfurt, wo er seine Nähmaschinenfabrik gründete.

Im Stadtteil Bornheim wurde 2007 eine Gedenktafel über einem ehemaligen von Wertheim gegründeten Vereinshaus enthüllt. Sie soll auch an das soziale Wirken des früheren Stadtverordneten erinnern. Einem Bericht der "Frankfurter Rundschau" zufolge war einem Bürger aufgefallen, dass die Nationalsozialisten das ursprüngliche Schild über dem Vereinshaus ausgetauscht hatten, um die Erinnerung an die jüdische Familie auszulöschen.

Verwandte gründeten KaDeWe

Bekannter als die Wertheims aus Frankfurt sind deren ostdeutsche Verwandte, die in Berlin unter anderem das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) mit begründeten. Der ursprünglich in Stralsund beheimatete Konzern war laut Wikipedia von den Nationalsozialisten enteignet und nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergegründet worden.