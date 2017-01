Jetzt geht's los: Baggerarbeiten am Wiesbadener Kreuz

Jetzt geht's los: Baggerarbeiten am Wiesbadener Kreuz Bild © hessenschau.de

Großprojekt an A3/A66

Bäume kappen, Gräben ziehen: Unscheinbar ist ein Großprojekt in Gang gekommen, das A3- und A66-Pendlern lange zu schaffen machen wird. Das Wiesbadener Kreuz wird umgebaut.

An der Abfahrt von der A3 auf die A66 bei Hochheim (Main-Taunus) war am Mittwochmorgen eine Kolonne von Straßenbauarbeitern mit Baggerarbeiten befasst. Seit Wochenbeginn werden Rohre verlegt. Ein wenig weiter starteten erste Rodungsarbeiten. Was die Tausenden von Rhein-Main-Pendlern im Vorbeifahren auf dem Weg zur Arbeit kaum beschäftigt haben mag, ist die Ouvertüre zu einem jahrelangen, stauträchtigen Großprojekt.

Es sind die ersten Vorarbeiten zum Neubau des Wiesbadener Kreuzes, einem der meistbefahrenen Autobahn-Knotenpunkten Hessens. Die fast 65 Jahre alte A3-Überführung über die A66 ist marode und vor allem der steigenden Belastung durch den Lkw-Verkehr nicht länger gewachsen.

Die Kosten sind noch nicht abschließend veranschlagt, eine Summe von 25 Millionen Euro steht im Raum. Nach der Errichtung des neuen, größeren Kreuzungsbauwerks soll später auch das restliche Autobahnkreuz mit den Anschlüssen umgebaut werden.

Anschlüsse kommen später dran

Mehr als 200.000 Fahrzeuge passieren das Kreuz der letzten Zählung zufolge täglich. Auf sie kommen in der wohl mindestens drei Jahre dauernden heißen Bauphase erhebliche Behinderungen zu. Noch ist nicht klar, wann es damit losgeht. Die hessische Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil peilt den Herbst dieses Jahres an.

Dann drohen vor allem im Berufsverkehr erhebliche Behinderungen. Sie sollen so weit wie möglich vermieden werden: durch Nacht- und Wochenendarbeit zum Beispiel, auch der Bau von Behelfsbrücken wurde erwogen. Die jetzt laufenden, vorbereitenden Arbeiten muss kein Pendler fürchten. Die Tagesbaustellen dürften nach Einschätzung von Hessen Mobil "keine beziehungsweise nur minimale Verkehrsbeeinträchtigungen" verursachen.