Frankfurt ächzt unter der Tropenhitze. Wenn bald alles noch schlimmer wird, ist nicht nur das Wetter schuld. Ein riesiger Stadtteil soll ausgerechnet in einem Gebiet entstehen, das dringend als Ventilator gebraucht wird.

Die Koalition im Frankfurter Römer hat Anfang Juni beschlossen, zwischen Praunheim und dem Riedberg einen neuen Stadtteil zu bauen: bis zu 12.000 Wohnungen für bis zu 30.000 Menschen.

Das 550 Hektar großen Areal ist ein wichtiges Entstehungsgebiet von Kaltluft, die nachts in die aufgeheizte Innenstadt strömt.

Klimaforscher warnen: Werden solche Frischluftschneisen bebaut, verlieren sie ihre Wirkung.

Die Stadt Frankfurt argumentiert, entscheidend sei, wie die Gebäude später angeordnet würden, um nicht den Winden den Weg abzuschneiden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert, dass es auch ohne den Verlust von Frischluftschneisen künftig noch heißer in Frankfurt wird.

Was haben die Kartoffel- und Getreidefelder im Nordwesten Frankfurts mit den Temperaturen in der Innenstadt zu tun? Deutlich mehr, als man vermuten mag. Die Ackerflächen rings um Frankfurt wirken wie riesige Ventilatoren für die Innenstadt - von ihnen steigt nachts kalte Luft auf und strömt zwischen die aufgeheizten Häuserschluchten. Von alleine würden sich ganze Straßenzüge bei Temperaturen von mehr als 30 Grad kaum mehr abkühlen.

"Um zu simulieren, wie klimaverträglich Bebauungspläne sind" hat die grüne Umweltdezernentin Rosemarie Heilig Ende des vergangenen Jahres den Klimaplanatlas der Stadt Frankfurt vorgestellt. Er zeigt: Genau in einem solchen Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet im Nordwesten soll der neue Frankfurter Stadtteil entstehen. Es sind Felder und Wiesen bei Praunheim und Niederursel.

Der Klimaplanatlas der Stadt Frankfurt zeigt: Der geplante Stadtteil soll in einem Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet gebaut werden. Bild © Stadt Frankfurt/ Kollage hessenschau.de

Anfang Juni hat die Koalition im Frankfurter Römer (CDU, SPD, Grüne) beschlossen, auf dem Gebiet bis zu 12.000 Wohnungen zu bauen. Auf einer Fläche von 550 Hektar sollen bis zu 30.000 Menschen ein neues Zuhause finden - auf beiden Seiten der A5, die das Gebiet durchschneidet. Vor allem Wohnungen für Normal- und Geringverdiener sollen hier entstehen, darunter ein Drittel Sozialwohnungen, sagte Planungsdezernent Mike Josef (SPD).

Einerseits wird der neue Stadtteil sehnsüchtig erwartet. Günstiger Wohnraum in Frankfurt ist knapp, kurz nach Bekanntwerden des Beschlusses der Römer-Koalition hätten bereits die ersten Bürger angerufen, um sich Wohnungen zu reservieren, sagte ein Sprecher.

"Gegen das Klima zu bauen, rächt sich irgendwann"

Klimaforscher und Meteorologen dagegen haben Bedenken - vor allem wegen des Stadtklimas. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach prognostiziert, dass es schon allein wegen des Klimawandels künftig noch viel heißer wird in Frankfurt. Die Zahl der Sommertage in der Innenstadt mit 25 Grad und mehr wird bis zum Jahr 2050 auf bis zu 75 Tage pro Jahr steigen - von 44 Sommertagen heute, heißt es in einem Klimagutachten für Frankfurt. Was, wenn dann auch noch eine wichtige Frischluftschneisen verbaut wird?

"Die Funktion kaltluftproduzierender Flächen wird generell durch Bebauung minimiert, weil die Strömung behindert wird", sagt Gerhard Lux, Meteorologe beim DWD. Darum könne in solchen Gebieten höchstens über eine "lockere Bebauung" nachgedacht werden. Aber selbst dann würden Frischluftschneisen einen Teil ihrer Funktion verlieren. "Gegen das Klima zu bauen rächt sich irgendwann", warnt Lux.

Wichtig für die Frischluft in Frankfurt - die Äcker und Felder vor Niederursel, Praunheim und dem Riedberg. Bild © hessenschau.de

Planungsdezernat hält Frischluft-Probleme für lösbar

Das Planungsdezernat hält diese Probleme trotzdem für lösbar. Entscheidend sei "das Wie", also das städtebauliche Konzept, versucht der Sprecher des Planungsdezernenten, Mark Gellert, zu beschwichtigen. Es werde "schon darauf ankommen, die Baukörper so anzuordnen, dass sie den Winden nicht den Weg abschneiden. Das ist durchaus möglich."

Man habe im Rahmen der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts rund 200 Flächen auf ihre Bebaubarkeit geprüft. Davon seien drei Gebiete übrig geblieben. Neben dem Gelände bei Niederursel der Pfingstberg und ein Areal östlich von Nieder-Erlenbach. Jedes der Gebiete habe "eine Reihe von Hindernissen" – dazu gehöre auch der Umgang mit den Kaltluftgebieten, räumt Gellert ein.

Es wird noch heißer in Frankfurt

Die Wiesbadener Klimaforscherin Heike Hübener vom Fachzentrum Klimawandel hat Verständnis für das Dilemma, in dem die Stadt steckt. Frankfurt sei "sehr engagiert in Klimafragen" und habe eigentlich nur die Möglichkeit, "das am wenigsten Schlechte umzusetzen". Aber auch Hübener warnt vor dem Hitze-Schock in der Innenstadt.

Städte wie Frankfurt haben nach Angaben der Wissenschaftlerin heute schon ein großes Problem mit sogenannten Wärmeinseln. Das sind stark bebaute Flächen, die sich wegen des vielen Asphalt, Betons und der Bewohner stark aufheizen und nachts nicht wieder abkühlen. "Dieses Problem wird wegen des Klimawandels weiter zunehmen", sagt Hübener. Das gelte sogar ohne die Zerstörung von Frischluftschneisen wie der im Frankfurter Nordwesten.