Die geplante Verlegung einer Flugroute am Flughafen Frankfurt beunruhigt Erzhausen. Der Bürgermeister befürchtet eine massive Zunahme des Fluglärms und eine "historische Katastrophe" für die kleine Gemeinde und ihre neue Schule.

Die Flugroute, die in Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) die Alarmglocken klingeln lässt, hört auf die Bezeichnung "Amtix (kurz)". Auf ihr fliegen Flugzeuge, die von der Startbahn West starten, zunächst Richtung Südosten. Kurz vor Darmstadt-Arheilgen knickt die Route nach Osten ab und führt über den Norden Darmstadts (grafische Darstellung hier ). Betroffen sind von der Fluglärm-Belastung auf der Amtix-Route vor allem die nördlichen Darmstädter Stadtteile Arheilgen, Wixhausen und Kranichstein.

Nach Angaben der Fluglärmkommission wird über eine Verschiebung von "Amtix (kurz)" um wenige Kilometer in Richtung Norden seit vielen Jahren nachgedacht (damals hieß die Route noch "König kurz"). Seit mindestens 2012 wird geprüft, ob sie auch umsetzbar wäre. Damals gründete sich die "Allianz für Lärmschutz", die eben diesen für möglichst viele Bürger in der dicht besiedelten Rhein-Main-Region garantieren möchte.

Die Route würde dann über den weitgehend unbebauten Korridor zwischen Wixhausen und Erzhausen führen. Im Darmstädter Norden soll diese Maßnahme für Entlastung sorgen - in Erzhausen sowie im benachbarten Egelsbach (Offenbach) und in Mörfelden (Groß-Gerau) könnte dies nach Ansicht von Anwohnern jedoch einen massiven Anstieg des Lärmpegels bringen.

Offener Brief an Ministerpräsident Bouffier

Erzhausens parteiloser Bürgermeister Rainer Seibold spricht sogar von einer "historischen Katastrophe" mit weitreichenden Konsequenzen. In einem jetzt versandten offenen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) heißt es: "Beinahe der komplette Ort wäre einer Lärmbelastung bis 55 Dezibel und darüber ausgesetzt. Zuzüge oder sogar neue Baugebiete wären illusorisch, Bevölkerungsrückgang die logische Folge."

Sorgen macht Seibold sich insbesondere um die erst 2016 neu erbaute Hessenwaldschule mit rund 700 Schülern. Eine verlegte Route "Amtix (kurz)" verlärme auch die Umgebung der Schule. Fraglich sei, ob Eltern ihre Kinder dann noch dorthin schicken möchten.

Nach Aussage des Erzhäuser Rathauschefs ist die Nord-Verlegung mehr als eine bloße Idee. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) habe die Simulationen einer solchen Verschiebung bereits abgeschlossen. "Die Planungen sind also zur Umsetzungsreife fortgeschritten", heißt es in dem Brief. Quellen dafür werden allerdings nicht genannt.

Anhörung der Gemeinde erst nach Planung

Die Flugsicherung erarbeitete drei Varianten möglicher neuer Abflugrouten, wie eine Sprecherin bestätigte. Alle drei erfüllten die Bedingung, dass der Flugverkehr in der Region nach den Vorgaben des Luftverkehrsgesetzes "sicher, geordnet, flüssig" ablaufen könne. Zusätzlich sei in allen Fällen "definitiv eine Entlastung der Region in ihrer Gesamtbilanz möglich", sagte die Sprecherin: Auf den Darmstädter Norden entfalle weniger Lärm, für Erzhausen werde es womöglich etwas mehr.

FLK-Geschäftsführerin Anja Wollert wies gegenüber hessenschau.de den Vorwurf des Erzhäuser Rathauschefs zurück, seine Gemeinde werde bei den Planungen für die Alternative von "Amtix (kurz)" übergangen. Dass die Verwaltung dort bislang erst in einem informellen Gespräch in Kenntnis über die Prüfung informiert worden sei, liege daran, dass die Prüfung eben noch nicht abgeschlossen sei. Das sei das Standardverfahren.

Erst wenn sich zeige, dass eine andere Route überhaupt Nutzen bringe und geflogen werden könne, werde die Gemeinde offiziell in die Planung eingebunden, sagte Wollert: "Natürlich machen wir das. Aber eben nicht vorher, damit man die Leute dort nicht unnötig verrückt macht."

Entscheidung liegt bei Bundesamt

Dieses Ziel ist jetzt womöglich verpasst - das Ziel, die Großstadt Darmstadt möglichst zu umfliegen, bleibt jedoch als Leitidee über den Alternativplanungen zu "Amtix (kurz)" stehen, die sich seit Jahren hinziehen. "Das ist sehr komplex, da müssen sehr viele Aspekte geprüft werden", sagte Wollert.

Sollte die Alternative sich nach Meinung der DFS empfehlen, ist sie damit noch lange nicht beschlossen. Die Fluglärmkommission, in der Anliegergemeinden, Flughafenbetreiber Fraport und die Airlines sitzen, müssten sich dafür aussprechen. Entscheiden muss zuletzt das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Ministerpräsident Bouffier jedenfalls scheint für die Erzhäuser mit ihren Sorgen der falsche Ansprechpartner.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 08.05.2017, 16.45 Uhr