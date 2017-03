Die EU-Kommission hat die geplante Fusion der Börsen in Frankfurt am Main und London untersagt. Das teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit.

Damit ist das ehrgeizige Vorhaben auch im dritten Anlauf gescheitert. Viele Experten hielten die Fusion der beiden Börsen schon vor einigen Wochen für unwahrscheinlich.

Mehr dazu in Kürze ...