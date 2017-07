Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt

Frühere Topmanager der Deutschen Bank verzichten freiwillig auf mehrere Millionen Euro an Bonuszahlungen. Umgekehrt wird das Institut nicht gegen sein ehemaliges Führungspersonal klagen.

Zehn Ex-Vorstände und ein noch amtierender Manager der Deutschen Bank verzichten freiwillig auf einen Großteil ihrer ausstehenden Bonuszahlungen. Sie seien damit einverstanden, dass weniger als die Hälfte der fast 70 Millionen Euro an sie überwiesen werde, teilte das Institut am Donnerstag in Frankfurt mit.

Zu dem Personenkreis gehören auch die früheren Bank-Chefs Josef Ackermann, Jürgen Fitschen und Anshu Jain. Um die Erfolgsprämien war es zur Kontroverse gekommen, weil das Institut etliche teure Rechtsstreitigkeiten zu bewältigen hatte. Diese hingen maßgeblich mit dem Investmentbanking des Finanzkonzerns zusammen, für den die Manager verantwortlich waren. Die Deutsche Bank legte die Bonuszahlungen daraufhin voerst auf Eis.

Keine Ersatzansprüche gegen Ex-Manager

Mit dem Einlenken könnte der Disput beendet sein. Wie viel Geld die einzelnen Manager jeweils bekommen, teilte die Deutsche Bank nicht mit. Auf finanzielle Ansprüche aufgrund der kostenintensiven Gerichtsprozess wolle man verzichten, hieß es. Für Ersatzansprüche gegen damals agierende Vorstandsmitglieder bestehe "keine faktische und rechtliche Grundlage".