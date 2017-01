Zwei Buslinien bringen die Menschen vom Untertaunus nach Wiesbaden und zurück. Theoretisch. Denn seit Wochen fallen viele Busse der Nassauischen Verkehrsgesellschaft aus. Nun gibt es ein Ultimatum.

Wer sich in diesem Winter in Heidenrod auf den Weg zur Bushaltestelle macht, muss mit allem rechnen: dass der Bus kommt; dass der Bus mit erheblicher Verspätung kommt; dass der Bus gar nicht kommt. Sicher sei nur, so schildern es frustrierte Fahrgäste aus der weitläufigen Gemeinde im Untertaunus, dass man sich nicht sicher sein könne.

"Es ist wie ein Lotteriespiel. Mal fährt der Bus um sieben Uhr morgens, mal erst der um halb neun. Wer in Kemel oder Bad Schwalbach zusteigen will, verpasst seine Anschlüsse", sagt eine Frau aus Heidenrod zu hessenschau.de, die dreimal die Woche nach Wiesbaden muss und dafür auf die Linie X76 angewiesen ist.

Probleme seit dem Fahrplanwechsel

Diese Expresslinie und die Linie 275 sind die maßgeblichen Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs aus dem westlichen Rheingau-Taunus-Kreis in die Landeshauptstadt, auch Pendler aus der Kreisstadt Bad Schwalbach nutzen sie. Beide Linien werden seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 von der Nassauischen Verkehrsgesellschaft (NVG) betrieben. Seitdem gibt es massive Probleme.

Verspätete oder ausgefallene Busse mit der Folge, dass viele Pendler zu spät zur Arbeit oder Schüler nicht in den Unterricht kamen; viele krank gemeldete Busfahrer; offenkundig orientierungslose Fahrer; keine Haltestellenpläne oder Ansagen im Bus - damit mussten sich Fahrgäste nach der Fahrplanumstellung auch im Main-Taunus-Kreis und im Hochtaunuskreis herumschlagen. Weil die Verbindungen nach EU-Recht alle acht Jahre neu ausgeschrieben werden und die Vergabe dabei nach Ansicht von Kritikern zu häufig einfach an den billigsten Bewerber erfolgt, kam auch dort manch neuer Anbieter zum Zuge. In beiden Kreisen scheinen die Probleme allerdings inzwischen behoben.

Liste eines Bürgers aus Heidenrod über die Ausfälle auf einer Buslinie (Ausschnitt). Bild © hessenschau.de

Anders im Rheingau-Taunus-Kreis: Ein Nachbar der genannten Frau aus Heidenrod führte genau Buch, welche Busse auf der Linie X76 fuhren, welche ausfielen und welche sonstigen Unzulänglichkeiten es gab. Eine Nachbarin sammelte in einem Bus Unterschriften für einen Protestbrief an den auftraggebenden Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV); eine Busfahrerin eines weiteren Anbieters auf derselben Linie sagt, sie und ihre Kollegen bekämen den Frust der Leute über die NVG-Fahrer ab. Ein Mann beschwerte sich bei Landrat Burkhard Albers (SPD) über "unzumutbare Zustände"; auch vom RMV fühlen sich die Heidenroder etwas links liegen gelassen, wie einige von ihnen hessenschau.de und dem Wiesbadener Kurier berichteten.

400 schriftliche Beschwerden

Auch beim RMV zeigt man sich verstimmt. Nach den ersten der inzwischen rund 400 schriftlichen Beschwerden über die Unzuverlässigkeit der NVG ermahnte der Verkehrsverbund das Unternehmen, das zum Transdev-Konzern gehört, die Situation schleunigst zu verbessern. Wenn vergeblich wartende Fahrgäste ein Taxi bestellten, sollten die Kosten kulant erstattet und zudem rasch mehr Busfahrer eingestellt werden, damit keine Verbindungen ausfallen müssen, wenn sich Fahrer krank melden.

Noch am vorigen Dienstag sagte RMV-Sprecher Sven Hirschler zu hessenschau.de, die NVG habe mitgeteilt, der Verkehr laufe inzwischen wie vorgesehen. Doch die Beschwerden von verhinderten Fahrgästen hielten auch in den Folgetagen an. Und daher handelte der RMV am Donnerstag.

Ultimatum bis Anfang Februar

RMV-Chef Knut Ringat stellte ein Ultimatum, wie Hirschler berichtet. Bemängelt worden sei dasselbe wie beim ersten Mal, es seien auch schon Vertragsstrafen verhängt worden. Außerdem scheint es nun so, dass es Probleme bei der Datenlieferung von der NVG an den RMV gab - das Unternehmen muss dem Verkehrsverbund mitteilen, welche Fahrten stattfanden und welche nicht, damit der RMV weiß, wie viel Geld er der NVG überweisen muss.

Erneut habe die NVG zugesichert, dass sie die Dinge in Ordnung bringen werde, berichtet Hirschler. Dazu habe die Firma noch bis Anfang Februar Zeit. Falls die Probleme anhalten, kann der RMV im äußersten Fall der NVG die zugeteilten Linien wieder entziehen. Die NVG selbst wollte trotz mehrfacher Anfrage keine Auskunft geben zu den Problemen im Untertaunus.