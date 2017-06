Rauch-Alarm in Lufthansa-Airbus

Es roch nach Rauch, auch die Melder schlugen Alarm: Da entschied sich die Crew eines Lufthansa-Flugs aus Frankfurt zur Sicherheitslandung in Hamburg. Dort war der komplette Flugverkehr vorübergehend lahmgelegt.

Nach der Sicherheitslandung einer Lufthansa-Maschine aus Frankfurt war der Flugverkehr am Hamburger Flughafen vorübergehend unterbrochen. In dem Flugzeug soll es während des Flugs stark nach Rauch gerochen haben, wie die Lufthansa mitteilte. Außerdem habe es eine akustische Rauchwarnung an Bord der Maschine vom Typ A319 gegeben.

Unklare Sicherheitslage

Die Ursache war zunächst unklar. Laut einer Lufthansa-Sprecherin lag die Quelle des Rauchs in der Kabine und nicht im Cockpit. Die Maschine des Flugs LH016 sollte auch planmäßig in Hamburg landen. Die Crew entschied sich aufgrund der unklaren Sicherheitslage an Bord für eine sogenannte Sicherheitslandung. Die Maschine erhält dabei Priorität vor anderen Flügen. Zudem rückt die Flughafenfeuerwehr aus.

Nach der sicheren Landung auf dem Hamburger Airport rollte die Maschine nicht wie sonst zum Terminal, sondern blieb auf einem der Rollwege stehen. Die 124 Passagiere wurden samt Handgepäck unverletzt über Treppen von Bord gebracht. Alle Fluggäste wurden nach Feuerwehrangaben von einem Notarzt untersucht. Vier Crew-Mitglieder der Lufthansa wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 96 Feuerwehrleute im Einsatz.

Landebahn blockiert

Der Flieger habe die Bahnen rund eine halbe Stunde blockiert, hieß es. In dieser Zeit musste der Flugverkehr kurzfristig unterbrochen werden, wie eine Sprecherin des Airports sagte. Für etwa 4.000 Fluggäste hatte dies Verspätungen von bis zu einer Stunde zur Folge.

Fünf Maschinen landeten später und 24 Flieger hoben mit Verspätung ab. Erst nachdem die Maschine von der Bahn geschleppt wurde, konnte der Flugverkehr nach Angaben der Sprecherin wieder fortgesetzt werden.