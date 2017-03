Für Passagiere mit längerem Aufenthalt gibt es am Frankfurter Flughafen jetzt ein neues Angebot: Ein Hotel im Transitbereich, das auch nur für ein paar Stunden gebucht werden kann.

Als im Film "Terminal" Viktor Navorski am New Yorker Flughafen die Einreise in die USA verwehrt wird, er aber auch nicht zurück in sein Fantasie-Heimatland Krakosien reisen kann, muss er improvisieren. Tom Hanks, der den Gestrandeten spielt, schiebt ein paar Bänke zusammen, um darauf zu schlafen. Mit dem Bademantel bekleidet spaziert er durchs Terminal. Und er wäscht und rasiert sich in der Flughafen-Toilette (Trailer auf Youtube ).

Würde Navorski heute in Frankfurt statt in New York landen, könnte er es seit vergangenem Montag zumindest ein wenig komfortabler haben. Denn im Transitbereich von Terminal 1, beim Gate Z25, hat ein neues Hotel eröffnet. Es ist laut Flughafen das erste seiner Art in Deutschland.

Zwischen 150.000 und 200.000 Passagiere sind am Frankfurter Flughafen täglich unterwegs, rund 60 Prozent steigen in Frankfurt nur um, sagt Fraport-Sprecherin Jana Schwab. Sie sind die Zielgruppe des Hotels "My Cloud". Bedingung: Sie müssen bei An- oder Abflug den Schengen-Raum verlassen.

Die 59 Zimmer des Hotels lassen sich stundenweise buchen - von drei Stunden an aufwärts. Etwas ähnliches gibt es in Deutschland bisher nur am Münchner Flughafen - dort stehen seit ein paar Jahren Schlafcontainer bereit. Das Hotel soll vor allem auch helfen, wenn wieder einmal wegen Streiks oder Wetterproblemen Passagiere ohne Deutschland-Visum lange im Transitbereich festhängen.

Kleine Zimmer mit Bett, Dusche und WC

"Die ersten Kunden standen schon am ersten Tag vor der Tür", sagt Michelle Richmond-Kreuz, Projektleiterin für My Cloud bei der Hering Service GmbH aus Burbach, die das Hotel betreibt. Noch aber müsse das Hotel bekannter werden, erst in ein paar Wochen könne man ein erstes Fazit ziehen.

Die Zimmer sind mit zehn Quadratmetern Fläche eher klein, aber mit dem Nötigsten wie Bett, Dusche und WC ausgestattet. Die Hälfte davon hat ein Fenster mit Blick aufs Rollfeld - die andere Hälfte ist fensterlos. Laut Betreiber hört man keinen Lärm vom Flugbetrieb.

Obwohl das Hotel im Transit-Bereich liegt, direkt neben den Duty-Free-Geschäften, ist es in Deutschland gemeldet. Daher zahlen die Gäste auch ganz normal sieben Prozent Mehrwertsteuer, sagt Richmond-Kreuz. À propos bezahlen: Spätestens der Punkt wäre dann auch zum Problem für Viktor Navorski geworden - der war ja auch noch ohne Geld gestrandet.