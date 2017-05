Ein Flieger von Ryanair am Frankfurter Flughafen.

Ein Flieger von Ryanair am Frankfurter Flughafen. Bild © picture-alliance/dpa

Flughafen kündigt weitere Rabatte für Airlines an

Das Rabattprogramm für neue Fluggesellschaften am Frankfurter Flughafen soll verlängert werden. Damit will Flughafenbetreiber Fraport wohl auch den verstimmten Hauptkunden Lufthansa beruhigen.

Bislang konnten Fluggesellschaften im Rahmen des Rabattprogrammes Gebührennachlässe nur in diesem Jahr beantragen. Das hatte vor allem dem in Frankfurt neuen Billigflieger Ryanair Vorteile gebracht.

Nun will der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport die Bedingungen ändern und das Rabattprogramm verlängern. Davon sollen künftig auch Airlines profitieren, die etwa 2018 neu an den Flughafen kommen.

Lufthansa besänftigen

Die Verlängerung des Programms soll wohl auch den Hauptkunden Lufthansa besänftigen, der erst im nächsten Jahr seine Billigtochter Eurowings in Frankfurt an den Start bringen will. Durch eine Verlängerung des Rabattprogramms könnte dann nun auch Eurowings von den Preisnachlässen profitieren.

Allerdings wird Ryanair voraussichtlich auch 2018 zu den Haupt-Nutznießern des Programms gehören. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Mittwoch) hat Fraport-Finanzvorstand Matthias Zieschang angekündigt, dass Ryanair nächstes Jahr zwölf Maschinen am größten deutschen Flughafen stationieren will. Bislang waren nur Pläne für sieben Flugzeuge im laufenden Jahr bekannt.

Ein Ryanair-Sprecher wollte diese Information allerdings nicht bestätigen: "Wir haben gerade erst begonnen, für den nächsten Sommer zu planen und kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen", sagte er am Mittwoch.

Hintergrund

Ende 2016 hatte der Flughafen-Betreiber Fraport sein neues Rabatt-Programm vorgestellt. Es war ab 2017 für drei Jahre angelegt, die Rabatte sollten Jahr für Jahr abschmelzen. Das Rabattprogramm hatte heftige Diskussionen ausgelöst - auch im Hessischen Landtag.