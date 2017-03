Keine Macht den Drogen - auch nicht auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens. Betreiber Fraport testet Beschäftigte demnächst routinemäßig auf Kokain, Speed und andere Substanzen.

Die Suche nach Drogen gehört auf dem Frankfurter Flughafen zur täglichen Routine. Zuständig sind Zoll und Polizei, im Visier sind Dealer. Von kommender Woche an sucht auch Flughafenbetreiber Fraport: nach Spuren von Drogen im Körper von allen, die wie zum Beispiel Lotsen auf dem Vorfeld tätig sind oder auch im Transitbereich.

Kommende Woche, am 3. April, starten die Kontrollen versuchsweise, sagte eine Fraport-Sprecherin am Montag hessenschau.de und bestätigte einen Bericht der Bild-Zeitung. "Es werden nicht alle getestet", betonte die Sprecherin. Die Auswahl treffe der Einlasscomputer an den vorhandenen Personaleingängen per Zufallsprinzip.

Analyse aus dem Kasten

Wer nicht mitmacht, kommt nicht herein. Mit Wattestäbchen entnehmen sich die Ausgewählten selbst eine Speichelprobe. Eine Viertelstunde später hat ein Automat, in den das Stäbchen gesteckt wird, die fertige Analyse geliefert. Gesucht wird laut Fraport nach Spuren von Drogen, aber auch nach Medikamenten, von denen die Psyche beeinträchtigt wird. Das sind unter anderem Kokain, Opiate wie Heroin, aber auch Aufputschmittel wie Speed oder Beruhigungsmittel mit Wirkstoffen wie Benzodiazephinen. Gerade auf dem für einen sicheren Flugbetrieb so wichtigen Vorfeld könnten die Folgen schlimm sein.

Schlägt der Test an, wird der Flughafenausweis eingezogen und der Mitarbeiter muss einen Tag später zum erneuten Test antreten. Versuchsweise sollen die Kontrollen bis zum Herbst laufen. Wann die Drogentests dann amtlich werden, sei noch unklar. Sie gehen nicht auf eine Initiative des Flughafens zurück, sondern auf eine verbindliche Vorschrift der EU-Flugsicherheitsbehörde EASA für alle Flughäfen innerhalb Europas.

Fraport: EU-Vorschrift wird umgesetzt

Hintergrund ist laut Fraport eine Entwicklung, die in der gesamten Gesellschaft zu beobachten sei: eine Tendenz vom Alkohol zu den Drogen, auf die kontrolliert wird. Routinemäßige Alkoholkontrollen gibt es am Frankfurter Flughafen schon länger. Sie sind für die Betroffenen genauso verpflichtend, wie es der neue Drogentest sein wird.

"Wir haben bisher aber keine Auffälligkeiten, was Drogen betrifft", sagte die Fraport-Sprecherin am Montag. Es gebe auch keine erhöhte Rate von Unfällen, die durch Drogen- oder Medikamentenmissbrauch verursacht worden seien. Arbeiter von Fremdfirmen und Beschäftigte von Fluglinien, die im Sicherheitsbereich zu tun haben, müssen sich auch testen lassen.

Piloten nicht betroffen

Für Piloten und andere Crewmitglieder gelten die Tests nicht. Zur Kontrolle der Crews deutscher Airlines seien die Fluggesellschaften selbst verpflichtet. Bei ausländischen Fluglinien sei das Luftfahrtbundesamt zuständig.

Nach der Germanwings-Katastrophe vor genau zwei Jahren in den französischen Alpen mit 150 Toten hatte der Bundestag schärfere Piloten-Kontrollen beschlossen. Airlines müssen laut Gesetz bei Verdacht untersuchen, ob ein Pilot bei Dienstantritt unter dem Einfluss von "Medikamenten, Alkohol oder anderen psychoaktiven Substanzen" steht. Auch Zufallskontrollen sind vorgesehen.

Sendung: hessenschau kompakt 27.03.2017, 16.45 Uhr