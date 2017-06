Am Frankfurter Flughafen wird kein neues Anflugverfahren eingeführt. Die Deutsche Flugsicherung hat Sicherheitsbedenken: Der Luftraum über Frankfurt sei zu eng.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hatte das System, das unter anderem die Lärmbelastung in einigen Bereichen verringern sollte, in den letzten Jahren intensiv getestet. Die Ergebnisse stützen sich größtenteils auf Computersimulationen.

Allerdings ist laut Flugsicherung unter anderem der Luftraum in Frankfurt für das System zu voll und zu eng. Zudem würde das sogenannte Point-Merge-Verfahren unter dem Strich dazu führen, dass mehr Menschen in der Region durch Fluglärm belastet würden.

"Umsonst Hoffnungen gemacht"

Die Fluglärmkommision wurde am Mittwoch von der Flugsicherung offiziell über die Entscheidung informiert. Die Ausführungen der DFS seien nachvollziehbar, erklärte der Vorsitzende der Kommission, Thomas Jühe (SPD), Bürgermeister von Raunheim.

"Es ist jedoch bedauerlich, dass die Maßnahme bereits vor der notwendigen technischen Vorprüfung als Heilsbringer für das Rhein-Main-Gebiet angepriesen und den Betroffenen damit umsonst Hoffnungen gemacht wurde."

Sammelanflüge ab 5.000 Metern Höhe

Beim Point-Merge-Verfahren werden die Flugzeuge in etwas 5.000 Metern Höhe in einem gedachten Trichter vor dem Flughafen zusammengeführt, um dann in einem kontinuierlichen Sinkflug auf die Landebahnen geleitet zu werden.

"Point Merge" war 2012 als ein Schritt zum aktiven Schallschutz von der von der Landesregierung initiierten "Allianz für den Lärmschutz" angeregt worden.

Sendung: hr-iNFO, 21.06.2017, 15.00 Uhr