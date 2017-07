Der anstehende G-20-Gipfel in Hamburg macht es wieder einmal deutlich: Afrika wird immer wichtiger und damit auch die Entwicklungszusammenarbeit. Wir zeigen, wer in Hessen die Entwicklungshilfe organisiert und finanziert.

Hilfe für Entwicklungsländer, Gelder für Flüchtlinge im eigenen Land: Deutschland investierte 2016 23 Milliarden Euro in die Entwicklungshilfe. In diesem Jahr stehen allein aus dem Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) rund 8,5 Milliarden Euro für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung - eine Rekordsumme. Nach BMZ-Angaben sind für Afrika mehr als 1,5 Milliarden Euro bestimmt. Was kaum einer weiß: Diese Kooperation wird maßgeblich hier in Hessen organisiert.

Wer ist in Hessen zuständig für Entwicklungshilfe?

Das BMZ arbeitet mit mehr als 70 Organisationen zusammen – die beiden wichtigsten sind in Hessen beheimatet. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Eschborn und Bonn berät Regierungen und staatliche Institutionen und leistet technische Unterstützung. Die KfW Entwicklungsbank in Frankfurt setzt Projekte der finanziellen Zusammenarbeit um. Beide Organisationen gehören dem Staat.

Wieviele Mitarbeiter beschäftigen GIZ und KfW Entwicklungsbank?

Die GIZ beschäftigt als einer der größten Entwicklungsdienstleister weltweit rund 17.300 Mitarbeiter, davon mehr als 1.700 in Eschborn. Die GIZ betrieb 2015 laut jüngstem Geschäftsbericht etwa 1.500 Projekte in 130 Ländern. Diese Zahl dürfte inzwischen stark gestiegen sein – am 17. Juli kommt ein neuer Geschäftsbericht heraus. Der Umsatz 2015 lag bei 2,1 Milliarden Euro.

Als einer der weltweit größten Entwicklungsfinanzierer gilt die KfW Entwicklungsbank. Im Jahr 2016 stellte sie 7,3 Milliarden Euro im Auftrag der Bundesregierung für die Finanzierung in Schwellen- und Entwicklungsländern bereit - davon 2,1 Milliarden aus Steuergeldern, der Großteil stammt jedoch vom Kapitalmarkt. Die Entwicklungsbank beschäftigt 1.050 Mitarbeiter, hat 69 Länderbüros und arbeitet an rund 2.200 Projekten.

In welchen Bereichen wird Entwicklungshilfe geleistet?

Es gibt ein breites Spektrum an Aufgaben. Umwelt- und Naturschutz sowie Klimaschutz spielen für beide "Durchführungsorganisationen" des Staates eine wachsende Rolle, ebenso wie Bildung, für die Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ein Viertel der bilateralen Zusagen an Afrika ausgeben möchte. Seine Sonderinitiative "Eine Welt ohne Hunger" rückte zudem die Ernährungssicherung stärker ins Zentrum.

Eines der größten Portfolios der GIZ besteht aus Regierungsberatung und Förderung der Zivilgesellschaft, auch der Aufbau funktionierender Gesundheitssysteme und Krisenprävention sind große Geschäftsfelder. Für die KfW Entwicklungsbank liegen die Schwerpunkte der Arbeit im Umwelt- und Klimaschutz, in der Förderung der Finanz- sowie der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur. Aber auch Themen wie soziale Sicherung bis hin zu Klimaschutzversicherungen für die Opfer von Dürre und Unwetter werden immer wichtiger. Die Bank investiert traditionell stark in große Infrastrukturprojekte vom Wasserkraftwerk in Uganda bis hin zur städtischen Wasserversorgung in Mali.

Wie sieht die Hilfe konkret aus?

Die KfW Entwicklungsbank finanziert zum Beispiel das Solarkraftwerk Noor in Ouarzazate in Marokko mit. Die Wüstenstadt war bisher als Filmkulisse etwa für "Lawrence von Arabien" bekannt. Jetzt erstrecken sich dort die Anlagen des weltweit größten Solarparks, der 1,3 Millionen Menschen mit Strom versorgen soll. Kostenfaktor: rund 2,2 Milliarden Euro. Von der KfW Entwicklungsbank stammen rund 889 Millionen Euro in Form von Krediten. Es ist eines der größten Projekte der Frankfurter weltweit.

Marokko spart durch das Entwicklungsprojekt teure Energieimporte und vermeidet so jährlich rund 800.000 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen.

Und was macht die GIZ?

Ein Beispiel aus Asien: In mehreren Mekong-Provinzen in Vietnam soll mit Hilfe der GIZ die Lebensgrundlage von bis zu sieben Millionen Menschen nachhaltig gesichert werden. Seit 2011 wurden mehr als 600 Hektar Mangrovenwald - in der Größe von rund 850 Fußballfeldern - wiederaufgeforstet, um das Meer auf Abstand zu halten. Es geht um den Schutz der Menschen vor Überflutung, aber auch um den Schutz der Reisfelder. Die Reisbauern erhielten gleichzeitig Schulungen in neuen Anbaumethoden. Sie konnten ihre Erträge fast verdoppeln und sie müssen heute weit weniger Wasser und Pflanzenschutzmittel einsetzen als zuvor.

Welche Organisationen aus Hessen gibt es noch?

Auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Entwicklungshilfe engagieren, haben ihre Zentralen in Hessen. Beispiele: die Christoffel-Blindenmission in Bensheim, World Vision in Friedrichsdorf oder Medico International in Frankfurt. Auch das Land Hessen selbst leistet Entwicklungshilfe. Im Jahr 2015 stellte Hessen rund 1,7 Millionen Euro dafür zur Verfügung.

