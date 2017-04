zum Artikel "Mehr als nur eine Firma in Limburg" : Mundipharma-Mitarbeiter protestieren gegen Werksschließung

Limburg a. d. Lahn: Die Belegschaft des Arzneimittelherstellers Mundipharma will sich nicht einfach ihrem Schicksal ergeben. Am Dienstag protestierten rund 200 Mitarbeiter gegen die geplante Werksschließung in Limburg. Die Geschäftsleitung kündigte an, bald "sachgerechte Lösungen" zu finden. [mehr]