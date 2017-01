Schnell noch in der Bahn einen Cappuccino trinken, dann zur Arbeit. "Coffee to go" ist praktisch, produziert aber Unmengen an Müll. In Frankfurt wird nun über ein Pfandsystem für die Pappbecher diskutiert.

Morgens in der Frankfurter Innenstadt - zahlreiche Menschen trinken auf dem Weg zur Arbeit Kaffee aus Pappbechern. Die Deutsche Umwelthilfe spricht davon, dass allein in Frankfurt jedes Jahr 25 Millionen"Coffee to go"-Becher benutzt und weggeworfen werden. In ganz Deutschland sind es demnach 2,8 Milliarden oder umgerechnet 320.000 in der Stunde.

Die Folge: Ein Müllberg mit einem Gewicht von 40.000 Tonnen. Um dieses Problem in das Bewusstsein von Kaffeetrinkern und Betreibern von Cafés, Bäckereien und Groß-Ketten zu bekommen, schlägt die Partei "Bürger für Frankfurt" (BFF) ein Pfandsystem wie in Freiburg vor. Die Stadt solle prüfen, ob solch ein System eingeführt werden kann.

Ein Euro Pfand in Freiburg

In Freiburg zahlen Kaffeetrinker seit November einen Euro Pfand für einen bunt gestalteten Plastikbecher. Dieser soll mindestens 400 Mal gereinigt und wiederverwendet werden können. Wer den Becher zurück gibt, bekommt auch seinen Euro wieder. So versucht Freiburg etwas gegen die Vermüllung der Innenstadt zu unternehmen. Derzeit sind laut der Freiburger Abfallwirtschaft AFS rund 8.000 Pfandbecher im Umlauf.

Eigenes Pfandsystem bei Frankfurter Bäckerei-Kette geplant

In Frankfurt sind die Dimensionen deutlich größer. Der Frankfurter Bäckereikette Eifler will ab dem Sommer mit einem eigenen "Coffee to go"-Pfandsystem starten. Für die 65 Filialen in der Stadt hat die Marketingabteilung nach eigenen Aussagen bereits 20.000 Becher bestellt. Auch die Stadt Frankfurt prüft verschiedene Systeme. "Der Kunde und der Handel müssen gerne mitmachen – nur dann ist es ein gutes System", sagt Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU). Zudem unterstütze die Stadt die "BecherBonus Initiative" des hessischen Umweltministeriums.

Kunden, die ihren eignen Mehrwegbecher mitbringen, bekommen in teilnehmenden Cafes bis zu 30 Cent Rabatt auf ihren Kaffee. An dieser Initiative beteiligen sich auch große Ketten wie McDonald`s oder Starbucks.

Frankfurter Cafébetreiber skeptisch

Die Deutsche Umwelthilfe spricht sich sowohl für Pfand- als auch für Mehrwegbechersysteme aus. "Die Herstellung der Wegwerf-Pappbecher verbraucht enorme Ressourcen", sagt Thomas Fischer von der Umwelthilfe. Jedes Jahr würden zehntausende Tonnen Holz, 1,5 Milliarden Liter Wasser und über 320 Millionen Kilowattstunden Strom für die Becherherstellung verbraucht. "Das entspricht dem gesamten Stromverbrauch von Schwerin", sagt Fischer.

In der Frankfurter Innenstadt wollen sich Betreiber von kleinen Cafés ungern mit Namen zum Thema äußern. Viele glauben, dass ihre Kunden einen Pfandbecher nicht akzeptieren würden. "Ich habe es versucht", sagt ein Cafébetreiber aus Sachsenhausen, "die Becher bin ich nicht losgeworden". Andere hoffen auf ein politisches Verbot der Pappbecher. "Kaffee schmeckt nur aus einer Tasse", sagt eine Cafébetreiberin aus der Innenstadt. Dennoch findet sie die Idee eines Pfandsystems für "Coffee to go"- Becher gut.

Lokale Spülstraßen könnten Pfandbecher reinigen

Bei einem Pfandsystem entsteht allerdings ein größerer logistischer Aufwand. Die Becher müssen beispielsweise gespült werden. Die Deutsche Umwelthilfe schlägt vor, die Plastikbecher zentral von einer regionalen Spülstraße reinigen zu lassen. "Es ist nicht kompliziert, diese Becher zwischenzulagern. Die sind ja auch stapelbar, das nimmt nicht viel Platz weg. Die können durch externe Spüldienstleister abgeholt und gesäubert werden", sagt Fischer.

Auch der Deutsche Hotel und Gaststättenverband (Dehoga) in Hessen begrüßt Mehrwegsysteme für "Coffee to go" Becher; hat aber Einwände wegen der Hygienevorschriften. Wenn Kunden ihren eignen Becher mitbringen, "würden wir uns verbriefte und verbindliche Haftungsfreistellungen für die Gastronomen wünschen", sagt Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Hessen. Außerdem wünscht sich Wagner, dass solche Initiativen nicht auf Hessen beschränkt werden, "sondern bundesweit stattfinden."