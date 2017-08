Gedrückte Stimmung in Hameln: Die Stadt muss Teile ihrer BHW-Gewerbesteuereinnahmen abgeben. Davon könnte Frankfurt profitieren.

Mäuse statt Ratten: Die Stadt Hameln muss Gewerbesteuern in zweistelliger Millionenhöhe abgeben. Das Geld kam von einer Bausparkasse, und deren aktueller Eigentümer sitzt in Frankfurt.

Ein Zukauf der Deutschen Bank könnte der Stadt Frankfurt ein unerwartetes Gewerbesteuer-Plus bescheren. Es geht um rund 22 Millionen Euro - diese Summe hat die Stadt Hameln über Jahre hinweg als Gewerbesteuer von der BHW Bausparkasse erhalten, dem größten Arbeitgeber in der niedersächsischen Kommune.

Doch dieses Geld stand den Niedersachsen wohl nicht mehr zu angesichts wechselnder Eigentümerverhältnisse an BHW. Die Bausparkasse wurde nach diversen Aufspaltungen 2006 von der Postbank übernommen, die in Bonn (Nordrhein-Westfalen) firmiert, seit Jahren aber schon zum Konzern der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt gehört. Zuerst hatte die Hamelner Zeitung "Dewezet" über den Fall berichtet.

"Ein hochkompliziertes Ding"

Wie Postbank-Sprecher Alexander Adler erläuterte, kam bei einer Betriebsprüfung der BHW-Gesellschaften zurückreichend bis ins Jahr 1999 nun die rechtliche Auffassung der drei beteiligten Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zum Tragen. Teile der Gewerbesteuern seien anderen Perioden und Gebietskörperschaften zugeordnet worden: "Es ist ein hochkompliziertes Ding." Mit dem Resultat, dass die Hamelner Stadtkasse das über Jahre erhaltene und längst ausgegebene Geld an andere Empfänger weiterreichen muss.

In Frankfurt hielt man sich am Montag bedeckt: Mit Verweis auf das Steuergeheimnis werde man den Vorgang weder bestätigen noch dementieren. Grundsätzlich kämen zusätzliche Millionen wohl nicht ungelegen, obwohl die Summe im Vergleich zu den 2016 in Frankfurt eingenommenen 1,82 Milliarden Euro Gewerbesteuern überschaubar erscheint.

Schlag ins Kontor, aber keine Pleite

"Wenn wir Geld erhalten, würden wir uns natürlich freuen", bleibt Markus Codina-Lozano, Referent von Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) auf Nachfrage von hessenschau.de unverbindlich. Noch sei aber gar nicht absehbar, ob und wieviel Geld aus der Hamelner Rückzahlung nach Frankfurt fließen werde. Zumindest den ersten Punkt sieht man bei der Postbank anders: "Das Geld geht in Richtung Hessen - das wissen wir", sagte Postbank-Sprecher Adler zu hessenschau.de.

In der 56.000-Einwohner-Stadt Hameln ist das Entsetzen zunächst einmal groß. Die Rückzahlung sei "ein gewaltiger Schlag ins Kontor", bleibt Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU) im Bild. Kein Wunder angesichts eines veranschlagten jährlichen Gewersteueraufkommens von etwa 30 Millionen Euro. Pleite gehen wird Hameln dennoch nicht: Dank der Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleichs müsste die Stadt nach eigenen Angaben lediglich vier Millionen Euro selbst aufbringen.