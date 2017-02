Ein weiteres Hochhaus im Frankfurter Bankenviertel: der Marienturm am oberen Rand der Grünanlage (Bildmitte, mit weißer Umrandung hervorgehoben).

Grundsteinlegung für ein neues Hochhaus im Frankfurter Bankenviertel: Bis Ende 2018 sollen im 155 Meter hohen Marienturm Büros, Einzelhandel, Wohnungen und eine Kita entstehen.

Der Marienturm folgt dem neuen Trend im Frankfurter Bankenviertel: In dem Turm auf der sogenannten Marieninsel gegenüber den Zwillingstürmen der Deutschen Bank an der Taunusanlage sollen nicht nur Büros entstehen. Die Stadtverwaltung erhofft sich davon eine Belebung des bislang an Abenden und Wochenenden fast menschenleeren Viertels im Herzen der Stadt.

Von den insgesamt 70.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche auf 38 Geschossen sind 15.000 Quadratmeter für Wohnungen vorgesehen, davon ein Drittel als geförderter Wohnraum. Außerdem geplant: mehrere Läden, ein Restaurant, ein Fitnessstudio und eine Kita. Die Entwicklungsgesellschaft Pecan Development verspricht nichts weniger als ein neues Arbeits- und Lebensgefühl inmitten der Metropole.

Bauherr ist ein Fonds

Am Freitagvormittag wurde der Grundstein für das Bauwerk gelegt, dessen Kosten mit rund 138 Millionen Euro angegeben werden. Bauherr ist neben der Pecan Development GmbH ein Fonds, der Perella Weinberg Real Estate Fund II. Gebaut wird der Marienturm vom Essener Konzern Hochtief, der schon mehrere Türme in Frankfurt in den Himmel wachsen ließ. Der Entwurf für den gläsernen Turm stammt vom Berliner Architekturbüro Thomas Müller Ivan Reimann.

