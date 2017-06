Hier geht's um die Wurst: Frankfurt will Brandenburg in der Stadt halten.

Im Ringen um einen Verbleib der Rewe-Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg spricht die Stadt Frankfurt von einem "Finale". Mit einem neuen Gewerbegebiet soll der letzte Konkurrent ausgestochen werden. Vorher muss allerdings noch ein tierisches Problem gelöst werden.

Worum geht es?

Die Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg möchte expandieren. Am bisherigen Standort Frankfurt-Fechenheim kann das zum Rewe-Konzern gehörende Unternehmen aber nicht mehr wachsen. Die Produktionsstätte ist zu klein geworden. Deshalb schaut sich die Metzgerei, die alle Rewe-Märkte in Deutschland mit Fleisch- und Wurstwaren versorgt, nach einem neuen Standort um.

Wie ist der Stand der Verhandlungen?

Die Stadt Frankfurt hat nach eigenen Angaben die Gespräche mit Wilhelm Brandenburg in den vergangenen Wochen intensiviert. Bei der Vorstellung des neuen Gewerbegebiets, welches gemeinsam mit der Nachbarstadt Maintal entstehen soll, konnte Frankfurt nach Worten von Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) punkten. "Wir stehen im Finale", meinte der Stadtrat am Freitag. Die Entwürfe präsentierte er gemeinsam mit den Dezernatskollegen Mike Josef (SPD/Planung) und Rosemarie Heilig (Grüne/Umwelt).

Wo soll das neue Gewerbegebiet entstehen?

Auf Frankfurter und Maintaler Boden könnte Brandenburg zukünftig produzieren. Bild © Stadtvermessungsamt Stadt Frankfurt

Die rund 22 Hektar große Fläche wird in Frankfurt-Fechenheim südlich des Wilhelmsbader Weges entstehen und an Maintal angrenzen. Das sogenannte interkommunale Gewerbegebiet soll ausschließlich für produzierende Unternehmen geschaffen werden. Brandenburg mit rund 1.000 Mitarbeitern hat einen Bedarf von rund 15 Hektar angemeldet, um eine neue, moderne Produktionsstätte errichten zu können.

Welche anderen Standorte sind noch im Gespräch?

Seit Bekanntwerden der Umzugspläne im Frühjahr 2016 buhlten einige Kommunen um die Großmetzgerei, die an ihrem bisherigen Standort in Frankfurt-Fechenheim an der Wächtersbacher Straße nicht weiter expandieren kann. Zuletzt hatte sich Bad Vilbel aus dem Rennen verabschiedet, sodass Frankfurt/Maintal jetzt nur noch mit der Main-Kinzig-Gemeinde Erlensee konkurriert.

Was spricht für Frankfurt/Maintal als Standort?

Beide Städte sind hoffnungfroh gestimmt, den gemeinsamen Zuschlag zu erhalten. "Beim Thema Verkehrsanbindung der Grundstücksfläche haben wir die Nase vorne", drückte Frank gegenüber hessenschau.de seine Zuversicht aus. Für die Mitarbeiter hätte es einen großen Vorteil, so der Frankfurter Stadtrat: "Sie müssten nicht quer durch Hessen zum Arbeitsplatz fahren und würden in unmittelbarer Nähe zur ihrem jetzigen Standort bleiben."

Was spricht für den Standort Erlensee?

Auch die Gemeinde Erlensee verweist auf die gute Verkehrsanbindung mit den Autobahnen 66 und 45 in unmittelbarer Nähe. Außerdem müsste Brandenburg beim Quadratmeterpreis weniger tief in die Tasche greifen und könnte auch bei der Gewerbesteuer sparen. Da verlangen Maintal und Frankfurt jeweils mehr als der Konkurrent.

Wann fällt eine Entscheidung?

Ursprünglich wollte Rewe schon eine Entscheidung getroffen haben, hat diese aber angesichts des neuen Angebots von Frankfurt/Maintal erst einmal verschoben. Viel Zeit bleib den Frankfurtern aber nicht mehr. Während für die Flächen in Maintal bereits ein Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet vorliegt, muss dieser in Frankfurt noch von den Stadtverordneten verabschiedet werden. Dazu soll der Magistrat in seiner Sitzung Ende Juni grünes Licht geben. Ziel ist es, Brandenburg eine geeignete Fläche für den anvisierten Zeitraum eines Betriebsstarts im Jahr 2020 zur Verfügung zu stellen.

Welche Probleme gibt es noch?

Bevor das neue Gewerbegebiet Maintal/Frankfurt erschlossen werden kann, müssen gleich zwei Hürden genommen werden. Denn auf dem Gelände befindet sich eine Bauwagen-Siedlung mit rund 40 Menschen, die dort ganz offiziell leben. Für die "Camper" müsste also ein Ausweichquartier gefunden werden, aber auch für Eidechsen. Sie haben sich auf dem Areal auf mehreren Hektar breit gemacht. Eine Alternativstandort mit dem Berger Hang im Stadtteil Bergen-Enkheim ist bereits ins Auge gefasst.