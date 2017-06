Frankfurt bekommt einen neuen Stadtteil. Die Koalition im Römer hat sich auf ein Gebiet im Nordwesten der Stadt geeinigt. Mehr als 11.000 Wohnungen könnten dort entstehen. hessenschau.de beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Vorhaben.

Frankfurts Einwohnerzahl wächst seit Jahren. Im vergangenen Jahr zählte die Stadt knapp 730.000 Einwohner, ein Rekord. Schätzungen zufolge könnten bis zum Jahr 2030 weitere 80.000 Menschen nach Frankfurt ziehen. Der Druck auf den Wohnungsmarkt wird also weiter steigen, schon jetzt ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Um neue Gebiete zu erschließen, hat sich die Koalition im Römer nun auf ein Areal geeinigt. Den Vorschlag haben Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), Planungsdezernent Mike Josef (SPD), Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) und Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) am Freitag gemeinsam vorgestellt. Hier die wichtigsten Fakten:

Der neue Stadtteil soll im Nordwesten der Stadt zwischen den Stadtteilen Praunheim, Niederursel und Riedberg sowie den beiden Nachbarstädten Steinbach und Oberursel liegen. Das Gebiet umfasst knapp 550 Hektar, wovon rund 190 Hektar Bauland sind. Das gesamte Areal ist so groß, dass theoretisch Platz für zwei Stadtteile ist. Im Norden grenzt es an Landschaftsschutzgebiet und im Süden an die Steinbachaue, die erhalten bleiben soll. Einen Namen für den neuen Stadtteil gibt es noch nicht.

Die planerische Annahme geht von 45 bis 60 Wohneinheiten je Hektar aus. Daraus ergeben sich rein rechnerisch 8.550 bis 11.400 Wohnungen. Die Stadt verspricht, dass es bezahlbare und geförderte Mieten geben werde. Vorgesehen sei, dass 40 Prozent der Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG und 30 Prozent Privateigentümern gehören sollen. Auch Schulen und Einkaufsmöglichkeiten soll es geben. Außerdem soll Gewerbe angesiedelt werden, vor allem angrenzend an den Stadtteil Praunheim. Wie viel von der Fläche dafür vorgesehen ist, steht noch nicht fest.

Nach Angaben der Stadt wurden für die Entscheidungsfindung rund 200 Flächen im Stadtgebiet berücksichtigt. Aus Sicht der Stadtverantwortlichen stellt das vorgeschlagene Areal eine "sehr gut geeignete Entwicklungsfläche" dar.

Nutzen Sie unseren Vorher-Nachher-Schieber, um das geplante Gebiet im Frankfurter Nordwesten zu sehen:

Die Voraussetzungen für eine gute Verkehrserschließung seien etwa durch die seit langem geplante Südumgehungsstraße (Eschborn - Steinbach - Oberursel) sowie die geplante Regionaltangente Nordwest gegeben. Vorteile verspricht sich die Stadt außerdem von der bestehenden S-Bahn-Verbindung der Linie S5 sowie einer möglichen Verlängerung der U-Bahn-Linie U6.

Quer durch das Gebiet verläuft die Autobahn A5, die am betreffenden Abschnitt auf insgesamt acht Spuren erweitert werden soll. Damit gehören Lärmschutzmaßnahmen sowie bauliche Maßnahmen wie Fußgängerbrücken oder Unterführungen, die die beiden Flächen entlang der Autobahn verbinden sollen, planerisch zu den größten Herausforderungen.

Ein weiterer Knackpunkt: Die Flächen rechts von der A5 gehören bis zu 75 Prozent der Stadt. Hier seien potentiell 3.000 bis 4.000 Wohnungen möglich. Dieser Teil des Gebiets wäre damit eine klassische Stadterweiterung. Die Flächen links von der A5 hingegen gehören nur bis zu 25 Prozent der Stadt. Der Rest der Flächen gehört zu einem Großteil stadtnahen Stiftungen, ein kleiner Teil ist Streubesitz. Hier müsste die Stadt also noch Grundflächen erwerben. Zudem erstreckt sich das Gebiet über die Stadtgrenze hinaus und zählt damit zu einem Teil zur Regionalentwicklung. Insgesamt befinden sich 55 Prozent des Grundes im Besitz der Stadt.

Die Planungsphase steht noch ganz am Anfang. Die Stadt will nun vorbereitende Untersuchungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme auf den Weg bringen. Damit werden die aktuellen Bodenpreise eingefroren, um Spekulationen zu verhindern. Nachdem die juristisch vorgegebenen Planungsschritte erfolgt sind, sollen zuerst Verkehrsinfrastruktur und die Anbindung öffentlicher Verkehrsmittel geplant werden. Dann erst könne die Planung der Wohneinheiten beginnen. Baubeginn könnte etwa in fünf bis sieben Jahren sein. Wenn alles gut laufe, könnten die ersten Wohnungen in zehn Jahren bezugsfertig sein.

Die beiden Nachbarstädte Oberursel und Steinbach (Hochtaunus) sehen die Ambitionen der Stadt Frankfurt mit Sorge. Oberursels Bürgermeister Hans-Georg Brum (SPD) fordert, dass ein großer Korridor zwischen den einzelnen Gemarkungen bleibt. Die Grünflächen zwischen den einzelnen Taunusgemeinden seien charakteristisch für die Region und einer der Gründe dafür, weshalb die Menschen dort wohnen wollten.

Steinbachs Bürgermeister Stefan Naas (FDP) befürchtet, dass es keinen Abstand mehr zwischen den beiden Stadtgrenzen geben werde. "Wir haben Sorge, dass wir faktisch ein verlängerter Stadtteil von Frankfurt werden", sagte Naas hessenschau.de. Bislang liege Steinbach frei in der Landschaft. Durch den neuen Frankfurter Stadtteil ginge auch Naherholungsgrün verloren. Deshalb sei Naas dagegen, dass der neue Stadtteil über die A5 hinaus gehe.