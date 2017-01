Multifunktionsarena am Kaiserlei kann kommen

Der Weg für eine Multifunktionsarena am Kaiserlei an der Stadtgrenze zwischen Frankfurt und Offenbach ist frei. Die CDU-Fraktionen in beiden Städten haben sich auf den Bau der Sport- und Kulturhalle verständigt.

In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sich die CDU-Fraktionen aus Frankfurt und Offenbach am Freitag für den Bau einer Multifunktionsarena aus. Die Halle soll in der Nähe des Kaiserleikreisels auf der Stadtgrenze zwischen den beiden Städten entstehen.

Die Vorsitzenden der beiden Fraktionen sowie Frankfurts Sportdezernent Markus Frank und Offenbachs Kämmerer Peter Freier (beide CDU) erklärten, dass somit das „Nein“ aus Offenbach zur Arena vom Tisch sei. Die Offenbacher Koalition aus CDU, Grünen, FDP und freien Wählern sei über die Pläne informiert.

Keine Zusatzkosten für Schutzschirm-Kommune

In Offenbach hatte es Bedenken gegen die Multifunktionshalle gegeben, da der Kaiserleikreisel umgebaut werden soll und die Stadt die Baumaßnahmen nicht neu planen will. Freier machte außerdem zur Bedingung, dass Offenbach als Schutzschirm-Kommune keine weiteren Kosten entstehen.

Frank hatte alles daran gesetzt, der Nachbarstadt ihre Sorgen zu nehmen. Vorgesehen ist nun, dass Frankfurt und Offenbach jeweils ein 20.000 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung stellen. Der exakte Standort der Halle ist noch unklar. Darüber soll der künftige Investor aus bautechnischen Gründen mitentscheiden.

Konkurrenz zu Köln und Hamburg

Er soll auch die Kosten für die Halle - geschätzte 150 Millionen Euro - und zusätzliche Verkehrsanbindungen tragen. Bislang gibt es zwei Interessenten: die französische Largardère Sports and Entertainment und den US-amerikanischen Anschutz-Konzern. Gewerbesteuer- und Parkplatzeinnahmen sollen nach Worten Franks zwischen beiden Städten geteilt werden.

Insgesamt soll die Arena Platz für rund 13.000 Zuschauer bieten. Neben Sportveranstaltungen sind dort auch Konzerte geplant. Frank sieht in dem Projekt großes Potenzial für die künftige Stadtentwicklung. Mit der Halle will er Städten wie Köln oder Hamburg Konkurrenz machen.

Erst wird der Kreisel umgebaut

Baubeginn ist frühestens 2019. Bis dahin soll der Umbau des Kaiserlei-Kreisels abgeschlossen sein. Frankfurt und Offenbach wollen den Knotenpunkt wegen des stetig steigenden Verkehrsaufkommens entlasten und in eine Kreuzung umwandeln. Vor allem der Verkehrsfluss zwischen den beiden Nachbarn soll dadurch verbessert werden.