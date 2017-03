Frankfurt hat inzwischen das Vermieten von knapp 1.300 Ferienwohnungen verboten. Sie wurden über Internet-Portale wie Airbnb angeboten. Planungsdezernent Josef warnt Anbieter und Kunden vor Kontrollen.

Die Stadt Frankfurt hat im vergangenen Jahr 281 Ferienwohnungen für illegal erklärt und die Vermieter zum Teil mit Bußgeldern belangt. Wie der zuständige Dezernent für Planen und Wohnen, Mike Josef (SPD), am Freitag sagte, nahm die Zahl im Vergleich zu 2015 wieder zu.

Seit vier Jahren geht die Frankfurter Bauaufsicht nun schon gegen die Vermietung von Ferienwohnungen über Internet-Portale wie Airbnb vor. Insgesamt stoppte sie seitdem die Vermietung von 1.293 Ferienwohnungen.

Die Stadt begründet ihr Vorgehen damit, dass in Frankfurt planungs- und baurechtlich keine Ferienwohnungen zulässig sind. Wer dagegen verstößt, muss zum Teil mit Bußgeldern von mehreren tausend Euro rechnen.

Internet-Fahndung und Tipps von Nachbarn

Mitarbeiter der Bauaufsicht fahnden in den Internet-Portalen nach möglichen Verstößen, gehen aber auch Beschwerden von Nachbarn nach, wie Dezernent Josef berichtete. "Wir haben Fälle, wo uns Nachbarn ansprechen und sagen: 'Da sind auf einmal Menschen, die habe ich vorher noch nie gesehen, die wohnen hier gar nicht. Hier ist jede zweite Woche jemand anderes. Könnt Ihr nicht dagegen vorgehen?'"

Was folgt, sind Hausbesuche der Bauaufsicht. Dabei würden hin und wieder auch Airbnb-Mieter angetroffen. "Dann kann es sein, dass Sie frühzeitig ihren Urlaub beenden müssen", sagte Josef. Ein Mitglied des Frankfurter Homesharing-Clubs berichtete beispielsweise von einem Fall , bei dem morgens um 8 Uhr Mitarbeiter der Bauaufsicht einen ausländischen Gast aufschreckten.

2.000 Airbnb-Inserate in Frankfurt

Während die Stadt wieder mehr Ferienunterkünfte für illegal erklärt und weiter offensiv dagegen vorgeht, blieb die Zahl der Inserate beim Homesharing-Marktführer Airbnb in Frankfurt in den vergangenen zwei Jahren stabil. 2016 waren bei Airbnb für Frankfurt wie bereits 2015 rund 2.000 Unterkünfte online, wie Airbnb-Sprecher Julian Trautwein hessenschau.de am Freitag sagte.

Im Angebot seien ganze Wohnungen aber auch einzelne Zimmer. Nach Angaben von Airbnb werden 82 Prozent aller angebotenen Unterkünfte in Frankfurt für weniger als drei Monate im Jahr vermietet. "Die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt sind nicht signifikant", sagte der Sprecher.

Planungsdezernent Josef verteidigt das Vorgehen der Bauaufsicht: "Wie in anderen Ballungsräumen ist der Druck auf dem Wohnungmarkt in Frankfurt sehr groß. Die knapp 1.300 Wohnungen, die wir in den vergangenen vier Jahren zurückgeholt haben, haben uns gefehlt."