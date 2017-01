Der Frankfurter Flughafen hat im vergangenen Jahr weniger Passagiere abgefertigt. Nun hofft Fraport-Chef Schulte, dass in diesem Jahr Billigflieger die Wende bringen.

Wegen Anschlägen in Europa und Streiks beim Hauptkunden Lufthansa sank die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Flughafen um 0,4 Prozent auf 60,8 Millionen, wie der Betreiber Fraport am Freitag mitteilte.

Allerdings zeigte sich Fraport-Chef Stefan Schulte zuversichtlich, dass die Zahl der Passagiere in diesem Jahr wieder steigt. Schon im Dezember war die Passagierzahl um 3,9 Prozent gewachsen.

Billigflieger sollen Trendwende bringen

Schulte nannte als Wachstumsbringer die Stärkung des Low-Cost-Segments. Europas größter Billigflieger Ryanair will ab März von Frankfurt aus vier Ziele am Mittelmeer anfliegen und zunächst 400.000 Passagiere im Jahr befördern.

Der Flughafenchef steht unter Druck, die durch den Ausbau geschaffenen Kapazitäten am Flughafen auch auszulasten. Bislang hatte sich Frankfurt gegenüber Billigfliegern eher verschlossen gezeigt, allerdings sorgt gerade dieses Segment der Branche für starkes Wachstum bei der Konkurrenz.

Konkurrenz wächst

Anders als der Frankfurter Flughäfen verbuchten andere große deutsche Airports im vergangenen Jahr Zuwächse. In München stieg die Zahl der Passagiere 2016 um gut drei Prozent auf 42,3 Millionen. Die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld stellten 2016 einen neuen Passagierrekord auf. Sie zählten insgesamt 32,9 Millionen Gäste, ein Anstieg von elf Prozent.