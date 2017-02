Die B-Ebene der U-Bahn-Station "Konstablerwache" in Frankfurt wird ab Montag einer Verjüngungskur unterzogen. Gearbeitet werden soll nachts, einige Bereiche bleiben aber auch tagsüber gesperrt.

Die "Konsti" soll ab Montag modernisiert werden. Bild © picture-alliance/dpa

Sie ist ziemlich in die Jahre gekommen, rund 200.000 Pendler pro Tag gehen eben auch an einer U-Bahn-Station nicht spurlos vorbei: Die B-Ebene der "Konstablerwache" in der Frankfurts Innenstadt wird deshalb ab diesem Montag modernisiert: mit neuem Brandschutz, neuer Deckenverkleidung aus "Streckmetallelementen" auf einer Fläche von 3.200 Quadratmetern, 600 LED-Leuchten und rund 100 neuen Lautsprechern.

Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mitteilte, soll auch der Boden der 1974 eröffneten U-Bahn-Station einer Komplettreinigung unterzogen werden. Die "Wegeleit-Beschilderung"soll erneuert und der Schilder-Dschungel dabei gelichtet werden.

Meisten Arbeiten zwischen 20 Uhr und 6 Uhr

Zwar sollen die meisten Arbeiten zwischen 20 Uhr und 6 Uhr morgens stattfinden, "um die Mieter der Ladengeschäfte und ihre Kunden nicht über Gebühr zu stören". Dafür sollen die Bauarbeiten aber bis Ende des Jahres gehen.

Einige Bereiche der Konstablerwache bleiben laut VGF auch tagsüber gesperrt. An den Treppenaufgängen würden Beleuchtung und Decken erneuert, daher werde jeder Aufgang der Reihe nach "drei bis vier Wochen lang gesperrt" sein. Die VGF beziffert die Baukosten auf rund vier Millionen Euro.

Schon in den vergangenen Jahren hatte die VGF die Station immer wieder mal modernisiert. Zuletzt waren unter anderem neue Sprinkler, Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlagen eingebaut worden.