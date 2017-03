Ein neues Gesetz macht es möglich: Ärzte können Schwerstkranken in Deutschland jetzt Cannabis verschreiben. Ein Pharma-Unternehmen und eine Apotheke aus Frankfurt haben wichtige Vorarbeit geleistet.

Das Büro von THC Pharm, dem Hersteller von Arzneimitteln aus Cannabiswirkstoffen, liegt versteckt in einem kleinen Hinterhaus im Frankfurter Stadtteil Oberrad. Die Büroeinrichtung ist nicht gerade glamourös.

Mit Kiffer-Romantik haben Firmengründer Christian Steup und seine Mitstreiter aber nichts am Hut. Seit 20 Jahren nutzen sie die Wirkstoffe der Hanfpflanze, um Kranken zu helfen. Und das sei mit dem neuen Cannabis-Gesetz leichter geworden, sagt Steup, der Ausbildung als Arzt und Apotheker absolviert hat. Das Gesetz ist mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft getreten.

Weitere Informationen Hauptwirkstoff THC Der Hauptwirkstoff der Cannabispflanze ist Tetrahydrocannabinol (THC), der auch als Dronabinol bezeichnet wird. Davon wird zum Beispiel bei Menschen mit multipler Sklerose eine krampflösende Wirkung erwartet und bei schwer krebs- und aidskranken Menschen eine schmerzstillende und appetitanregende Wirkung. Ende der weiteren Informationen

THC Pharm versorgt Schwerstkranke, denen nichts anderes gegen ihre chronischen Schmerzen hilft. Sie dürfen sich von den Wirkstoffen, die Cannabis zur beliebten Droge machen, eine Linderung versprechen.

Cannabis-Agentur wird eingerichtet

Bisher brauchten die Patienten dafür eine besondere Erlaubnis. Künftig reicht ein Betäubungsmittel-Rezept vom Arzt. Missbrauch ist Steup zufolge nicht zu erwarten. Denn gerade wird in Bonn eine staatliche Cannabis-Agentur aufgebaut. "Die kauft dann Kontingente auf von Herstellern und hat das alleinige Recht, das Cannabis an Händler und Hersteller abzugeben", sagt Steup. Alles laufe dann über die Cannabis-Behörde.

In der Bock-Apotheke im Frankfurter Stadtteil Bockenheim können Patienten mit entsprechendem Krankheitsbild schon seit vielen Jahren Präparate mit dem Cannabis-Wirkstoff THC bekommen. Inhaberin Annette Heinz hat das als erste Apothekerin bundesweit angeboten. Sie hat zusammen mit THC-Pharm-Inhaber Steup studiert. Die Folgen des neuen Gesetzes sind für die Vorreiterin deshalb überschaubar.

Kein Rausch aus der Apotheke

"Das Einzige, das sich für uns geändert hat: dass Patienten Cannabis-Blüten viel leichter auf Rezept bekommen können. Das gab es bisher nur als Ausnahmegenehmigung", erklärt Heinz. Neu sei außerdem, dass die Krankenkassen eventuell die Kosten übernähmen.

Wer den Rausch sucht, sollte sich keine Hoffnung machen, seinen Stoff künftig in der Apotheke beziehen zu können. "Man braucht ein BTM-Rezept. Das müssen der Arzt und wir dokumentieren, da wird auch eine Meldung gemacht", sagt Heinz.

Blüten stammen aus Holland oder Kanada

Probleme mit der Drogenfahndung gibt es nicht. Denen ist inzwischen klar, dass in der Bock-Apotheke kein Marihuaha unter dem Ladentisch verkauft wird. Besuch von der Polizei hat Heinz schon lange nicht mehr gehabt. Anfangs hätten die Ermittler gedacht, dass Cannabis bei ihr illegal hergestellt werde, so die Apothekerin. "Die Blüten beziehen wir aus Holland oder Kanada. Und die Medikamente werden ganz legal hergestellt."

Zum Beispiel von Christian Steups Firma THC Pharm in Frankfurt-Oberrad. Steup ist gespannt, wie das neue Recht jetzt im Alltag umgesetzt wird. In den USA sei es ziemlich leicht, sich das Recht auf Cannabis-Medizin zu besorgen. "Da muss man nur sagen: Es zwickt hier oder da, schon kriegt man die Erlaubnis. Ich glaube, in Deutschland wird das doch anders gehandhabt."