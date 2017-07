Die Frankfurter Zeil zieht bundesweit die meisten Passanten aller Einkaufsmeilen an. Im vergangenen Jahr konnte diesen Rekord noch eine Straße in einer anderen Stadt für sich beanspruchen.

Die Frankfurter Zeil ist in diesem Jahr Deutschlands am stärksten besuchte Einkaufsstraße. Zwischen Hauptwache und Konstablerwache sind dort in Spitzenzeiten 14.875 Passanten pro Stunde unterwegs, wie zumindest eine am Dienstag veröffentlichte Zählung des Immobilienberatungsunternehmens JLL ergab. Auf Platz zwei folgt die Kaufinger Straße in München (14.320), auf Platz drei die Flinger Straße in der Düsseldorfer Altstadt (13.710).

Die Zeil setzte sich demnach mit einem Vorsprung von 555 Besuchern an die Tabellenspitze, nachdem sie im vergangenen Jahr noch auf Platz drei gelandet war. Der Vorjahressieger, die Kölner Schildergasse, errang dieses Jahr nur Platz vier (13.505).

Zahl der Passanten insgesamt gestiegen

Insgesamt nahm die Zahl der Passanten in Deutschlands Einkaufsmeilen im Vergleich zum Vorjahr von knapp 708.600 auf knapp 722.800 zu. Das zeige laut JLL, dass selbst dort, wo für den klassischen Einzelhandel die Umsätze zurückgehen, es für die Menschen noch andere Gründe gebe, in die City zu gehen.

Hohe Besucherzahlen hängen demnach nicht nur von der Anzahl der Einkaufsmöglichkeiten ab, viel mehr gehe es um die gebotene Mischung: Neben Konsum stünden auch Gastronomie und "das Erleben" - etwa durch kulturelle Angebote - weit oben auf der Agenda der Besucher.

JLL zählte die Passanten an einem Samstag drei Stunden lang an 170 Standorten. Auf den Plätzen fünf bis zehn landeten die Georgstraße in Hannover, die Neuhauser Straße und die Weinstraße in München, die Mönckebergstraße in Hamburg, der Westenhellweg in Dortmund und die Schadowstraße in Düsseldorf.