Frankfurts Taxifahrer haben ein Problem mit roten Ampeln - dafür sind sie gepflegt und bringen die Kunden ohne Umwege ans Ziel. Vor drei Jahren fiel ein Test des ADAC noch deutlich schlechter aus.

So kann eine Taxifahrt auch für ADAC-Tester schnell zum Albtraum werden: Zwei Fahrer missachteten eine rote Ampel, ein Fahrer bog trotz Verbots rechts ab, ein anderer fuhr in einer Einbahnstraße rückwärts. Doch Ausreißer dieser Art blieben beim jüngsten ADAC Taxitest in Frankfurt die Ausnahme.

Insgesamt haben sich die Frankfurter Taxifahrer zum Positiven entwickelt: "Sie haben die Servicequalität klar verbessert", so Cornelius Blanke, Pressesprecher des ADAC Hessen-Thüringen e.V. zu dem am Dienstag veröffentlichten Test. Für die gefahrenen Routen gab es dreimal "sehr gut" und zweimal "gut". Zum Vergleich: 2014 bewerten die Tester die Fahrer zweimal mit sehr mangelhaft, einmal mit mangelhaft und jeweils einmal mit gut und mit sehr gut.

Meist kürzesten Weg gefahren

Die ADAC-Tester ließen sich dafür in Frankfurt 20 Mal auf fünf verschiedenen Routen in Frankfurt fahren. Ausgangspunkte der Fahrten im Juni 2016 waren der Hauptbahnhof, der Flughafen, ein Restaurant in Bornheim, eine Adresse im Stadtteil Dornbusch und eine in Hausen. Ziele waren unter anderem die Alte Oper, das Universitätsklinikum oder ein Hotel. Bewertet wurden dabei die drei Kategorien Routentreue, Fahrer und Fahrzeug. Insgesamt beinhaltete die Checkliste der Tester mehr als 50 Prüfpunkte.

Bei allen 20 Fahrten der ADAC-Tester waren die Taxameter ordnungsgemäß eingeschaltet, bei 16 Fahrten wurde der kürzeste Weg zum Ziel gefahren. Nur einer der für einen bestimmten Zeitpunkt bestellten Fahrer verspätete sich - und bis auf einen waren alle beim Ein- und Ausladen von Gepäck behilflich. Positiv wurde auch gewertet, dass alle Fahrer gepflegt und ordentlich gekleidet waren und bis auf eine Ausnahme die Verständigung problemlos möglich war. Zudem waren fast alle Fahrzeuge in gutem Zustand.

Sieben Fahrer unhöflich

Negativ fiel neben den missachteten roten Ampeln und dem Fehlverhalten in der Einbahnstraße unter anderem eine Fahrt mit einem Umweg von über 17 Prozent der Strecke auf. Sieben Fahrer verärgerten die Tester mit unhöflichem Verhalten, einer kam 15 Minuten später als vereinbart. Und: Ein Viertel der Fahrer kannte das Ziel nicht auf Anhieb.

Insgesamt hat der ADAC acht Großstädte in Ballungsgebieten getestet. Darunter waren neben Frankfurt Berlin, Dresden, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart. Insgesamt liegt Frankfurt damit im oberen Drittel, zusammen mit Hamburg und Berlin.

Sendung: hr-iNFO, 04.04.2017, 11:00 Uhr