Joghurtbecher für den Streckenbau: Mit Schwellen aus recycelten Kunststoff testet die Verkehrsgesellschaft Frankfurt jetzt eine neue Technologie. Die US-Armee verwendet die Plastikschwellen schon länger - offenbar mit Erfolg.

Die Schwellen, die in Frankfurt die U-Bahn-Gleise zusammenhalten, könnten in Zukunft aus Kunststoff sein. Einen ersten Versuch startet die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) jetzt im Norden auf der so genannten "A-Strecke", auf denen die Linien U1, U2, U3 und U8 verkehren. Ganze 15 Meter ist die Teststrecke lang. Das reicht aber offenbar, um zu sehen, was von der neuen Technologie - übrigens Made in Bad Vilbel - zu halten ist.

VGF spricht von "Windelgleisen"

Zwei Schwellen-Arten gibt es bislang bei der VGF: Schwellen aus Holz und Schwellen aus Beton. Dazu gibt es noch die Möglichkeit der festen Fahrbahn aus Beton. Schwellen aus Holz haben den Nachteil, dass der Verschleiß recht hoch ist und sie häufig gewechselt werden müssen. Das bringt viele Bauarbeiten mit sich und damit viele Störungen des Fahrbetriebs. Betonschwellen sind schwer, was insbesondere bei Brücken ein Thema ist, und Fahrbahnen aus Beton sind teuer.



Die Kunststoffschwellen sollen billiger sein als Betonfahrbahnen, haltbarer als Holz und leichter als Betonschwellen. Hergestellt werden sie aus Plastikabfällen aus der Gelben Tonne, also etwa alten Joghurtbechern und Folien, aber auch aus Abfällen, die beispielsweise bei der Produktion von Windeln anfallen. Deshalb spricht die VGF auch von "Windelgleisen". "Diese Form des Recyclings ist sehr nachhaltig", sagt eine Sprecherin hessenschau.de.

Die US Army transportiert Panzer über die Schwellen

Ein Jahr lang soll der Testbetrieb dauern, dann will die Verkehrsgesellschaft entscheiden, wie es weitergeht. In anderen Städten in Deutschland wird die Technik ebenfalls getestet. In Hannover etwa bezieht eine Industriebahn ebenfalls das Fabrikat aus der Wetterau. In Cottbus ging man schon vor zwei Jahren dazu über, auf einem Überholgleis der sogenannten Parkeisenbahn Kunststoffschwellen zu verlegen.



Die Erfahrungen damit seien sehr gut, sagt eine Sprecherin hessenschau.de, allerdings werde das Gleis nicht täglich befahren - und ohnehin sei die 3,2 Kilometer lange Bahn nur von Karfreitag bis Nikolaus in Betrieb.

Von der Deutschen Bahn war zunächst nicht zu erfahren, wie man zu der neuen Technik steht. Aber in den USA setzt die Armee die Kunststoffschwellen schon länger ein, berichtet die VGF - "und über die werden immerhin Kampfpanzer transportiert". Da sollten die 400 Züge, die täglich über die U-Bahn-Strecke auf der Eschersheimer Landstraße rauschen, auch zu schaffen sein.