Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport geht im Werben um Billigflieger weiter in die Offensive. Auf seiner Hauptversammlung hat der Konzern Pläne für einen schnelleren Bau des neuen Terminals 3 bestätigt – inklusive Low-Cost-Flugsteig.

Nach dem Start von Ryanair in Frankfurt will der Flughafenbetreiber Fraport das lukrative Geschäft mit Billigairlines in Frankfurt künftig weiter vorantreiben. Wie das Unternehmen am Dienstag auf seiner Hauptversammlung mitteilte, wird dazu ein schnellerer Ausbau des dritten Terminals geprüft.

Der sogenannte Flugsteig G könnte schon vor der bislang für 2023 geplanten Inbetriebnahme des Abfertigungsgebäudes zur Verfügung stehen, kündigte Fraport-Chef Stefan Schulte an. Entsprechende Pläne hatte das hessische Wirtschaftsministerium zuletzt bereits bestätigt. Als möglicher Termin stand 2019 im Raum.

Vier bis sechs Millionen Passagiere

"Low-Cost wird vom Kunden heute erwartet“, erläuterte Schulte: "Wenn dieses Segment inzwischen über 40 Prozent des kontinentaleuropäischen Flugverkehrs ausmacht, wenn wir zuletzt deutlich Kunden an umliegende Konkurrenzflughäfen mit Low-Cost-Angeboten verloren haben, dann kann ein Flughafen wie Frankfurt nicht dauerhaft sagen, wir ignorieren diese Marktentwicklung", sagte der Fraport-Boss.

Das Investitionsvolumen für das neue Billigflieger-Gate läge zwischen 100 und 200 Millionen Euro. Der Flugsteig sei für vier bis sechs Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt und sollte auch für Umsteiger gut geeignet sein, hieß es in einer Fraport-Mitteilung. Ursprünglich war das Terminal als Premium-Produkt angekündigt worden.

Lufthansa kritisiert Strategiewechsel

Aktuell streitet sich Fraport mit dem Hauptkunden Lufthansa über Rabattprogramme, mit denen zusätzliche Billigflieger nach Frankfurt geholt werden sollen. LH-Chef Carsten Spohr sieht im Strategiewechsel des Betreibers "in der Tat ein Problem" , wie er der "Börsen-Zeitung" sagte. Die beiden Firmen redeten "zwar viel miteinander, aber anscheinend nicht über die richtigen Themen", sagte Spohr. "Das beunruhigt mich, denn es gefährdet unser gemeinsames Geschäftsmodell."

Seit März startet die irische Ryanair mit vier Zielen täglich von Frankfurt. Schon im September erweitert die Billig-Airline ihren Flugplan auf 21 Ziele, im Oktober um weitere drei. Zudem bietet die Billig-Airline Wizzair ab Sommer Flüge nach Sofia und Budapest an. Weitere Fluglinien sollen nach dem Willen von Fraport schon bald folgen.

Sendung: hr-iNFO, 23.05.2017, 13 Uhr