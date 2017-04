Fresenius weiter in Shoppinglaune

Zukäufe in Milliardenhöhe

Beim Bad Homburger Medizinkonzern Fresenius sitzen die Milliarden zurzeit locker: Nach dem jüngsten Mega-Deal in Spanien steht nun die nächste Groß-Übernahme in den USA an. Auch nach Darmstadt fließen ein paar hundert Millionen.

Geldausgeben scheint Fresenius keine größeren Kopfschmerzen zu bereiten. Der Bad Homburger Gesundheitskonzern nimmt innerhalb weniger Monate die zweite Groß-Übernahme in Angriff. Das Unternehmen wolle den auf Nachahmer-Medikamente spezialisierten US-Konzern Akorn für insgesamt 4,75 Milliarden Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro) schlucken, teilte die Firma am späten Montagabend mit.

Der Dax-Konzern werde 34 Dollar je Akorn-Aktie bieten und zudem Schulden in Höhe von 450 Millionen Dollar übernehmen. Die Spitze von Akorn und der größte Aktionär des Unternehmens unterstützten die Offerte. Mit dem Kauf, der Anfang 2018 unter Dach und Fach sein soll, will Fresenius Zugang zu kleineren amerikanischen Kliniken und Apotheken bekommen.

Deal mit Merck

Erst im September hatte der seit knapp einem Jahr amtierende Fresenius-Chef Stephan Sturm angekündigt, den spanischen Klinikbetreiber Quironsalud für 5,8 Milliarden Euro zu schlucken. Dem bis dato größten Zukauf in der Geschichte des hessischen Konzerns folgte der zweitgrößte nun sogleich.

Neben der Akorn-Übernahme gab Sturm überraschend noch eine weitere Transaktion bekannt: Für 170 Millionen Euro kauft die Generika-Sparte Kabi dem Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck dessen Geschäft mit Biosimilars ab, also mit Nachahmer-Medikamenten von Biotech-Arzneien. Abhängig vom Erreichen bestimmter Entwicklungsziele können in den kommenden Jahren weitere 500 Millionen Euro fließen.

Kein neues Gewinnziel

Die Übernahmen will Fresenius mit Fremdkapital finanzieren und auf eine Kapitalerhöhung verzichten. Die Zukäufe werden sich nach Einschätzung des Konzerns ab 2021 positiv auf das Ergebnis auswirken. Für 2020 bestätigte das Management sein ausgegebenes Gewinnziel von 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro.

Sendung: hr-iNFO, 25.04.2017, 6:40 Uhr