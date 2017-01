Auch am zweiten Schultag nach den Ferien wollen die Busfahrer in vielen Orten Hessens streiken. Am Ende des ersten Streiktags ist keine Annäherung der Tarifparteien in Sicht.

Der Streik der hessischen Busfahrer geht weiter. Auch am Dienstag werden viele Linienbusse in den Depots bleiben. Bereits am Montag, dem ersten Schultag nach den Ferien, fuhren in vielen Regionen keine Busse. Hier ein Überblick über die unterschiedlich starken Auswirkungen der Regionen.

Am Verhandlungstisch herrscht ebenfalls Stillstand."Wir warten auf eine Reaktion der Arbeitgeber", sagte Streikleiter Jochen Koppel von der Gewerkschaft Verdi am Montag. "Bis dahin werden wir auf jeden Fall weiter streiken."

Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) in Gießen lässt Verdi abblitzen: "Wir legen kein neues Angebot vor", sagte Geschäftsführer Volker Tuchan. "Verdi hat den Verhandlungstisch verlassen und nicht wir."

"Unsere Erwartungen wurden übertroffen"

Die Gewerkschaft wertete den am Montag begonnenen Ausstand als "großen Erfolg": "Es haben sich noch mehr Fahrer beteiligt als im Vorfeld zugesagt hatten", sagte Streikleiter Koppel. "Unsere Erwartungen wurden übertroffen." Der Streik werde fortgesetzt.

Verdi verhandelt mit dem privaten Busverkehrsverband über einen neuen Entgelttarifvertrag und den Manteltarifvertrag. Die Gewerkschaft trage den Tarifkonflikt "auf dem Rücken der Schüler und der übrigen Fahrgäste" aus, kritisierte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan. Die Forderungen seien "überzogen".

Auswirkungen in den Regionen sehr unterschiedlich

In Frankfurt kam der Busbetrieb nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft Traffiq auf fast allen der 63 Buslinien zum Erliegen. Gut für die Fahrgäste: Viele konnten auf S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Regionalzüge ausweichen.

Auch in Darmstadt blieben alle etwa 80 Busse im Depot, wie das Nahverkehrsunternehmen HEAG mobilo mitteilte. Streikende Busfahrer blockierten die Betriebshöfe. Die Straßenbahnen verkehrten regulär und federten den Streik ab. Im Umland wichen viele auf Autos aus - der Verkehr war deutlich dichter als sonst.

In Marburg verkehrten ebenfalls keine Stadtbusse. Auch die rund zehn Stadtbuslinien in Gießen standen still.

In Fulda legte am Morgen knapp jeder zweite Busfahrer die Arbeit nieder. "57 Prozent der Busse fahren", sagte Mathias Schmidt vom Nahverkehrsbetreiber RhönEnergie Fulda. Allerdings seien die Auswirkungen in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich. Im Stadtgebiet Fulda gehe fast gar nichts, im ländlichen Raum würden einige Linien unregelmäßig verkehren.

Schüler bleiben entschuldigt

Kinder, die wegen des Streiks nicht zur Schule kommen, gelten zwar prinzipiell als entschuldigt, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden. Bei längerer Streikdauer werde jedoch von den Eltern eine deutliche Bereitschaft erwartet, sich um Alternativen zu kümmern. Der Busstreik könne nicht als pauschale Entschuldigung dienen, "hinter der man sich verstecken kann".

Alternativen wären zum Beispiel Fahrgemeinschaften oder Hilfe durch die Großeltern. Es sei aber klar, dass die Möglichkeiten, zur Schule zu kommen, in Städten wie Frankfurt größer seien als zum Beispiel im Odenwald.

Der Landeselternbeirat nannte den Zeitpunkt der Aktion "nicht sehr glücklich". Gerade auf dem Land seien viele Schüler auf Busse angewiesen, sagte der Vorsitzende Reiner Pilz auch mit Blick auf die teils schwierigen Straßenverhältnisse.

Nicht alle Busfahrer im Land waren zum Streik aufgerufen: Einige werden nach einem anderen Tarifvertrag bezahlt, andere Busbetriebe standen nicht auf der Liste der 20 bestreikten Unternehmen. So blieben Wiesbaden und Teile Nordhessens außen vor.