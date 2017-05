Ein Auszug aus der aktuellen Karte mit den Straßenbaustellen in Frankfurt. Eine davon ist am Marbachweg.

Ein Auszug aus der aktuellen Karte mit den Straßenbaustellen in Frankfurt. Eine davon ist am Marbachweg. Bild © OpenStreetMap, mainziel, hessenschau.de

Baggern, rütteln, asphaltieren: Jetzt laufen die Straßenarbeiter zur Hochform auf. Allein in Frankfurt wird den Sommer über an rund 100 Stellen gebaut. Oder geflucht - wenn man im Stau steht.

Erst die schlechte Nachricht, liebe Autofahrer? Beim schönen Mai-Wetter schießen die stauträchtigen Straßenbaustellen wie Unkraut aus dem Boden. Und jetzt die gute? Siehe oben: viele Baustellen. "Besser, es wird gebaut als nicht gebaut", sagt Gert Stahnke, Chef des Frankfurter Straßenverkehrsamts und Herr der 100 Baustellen.

Denn auch wenn es vorübergehend stört: Für viele Maßnahmen ist es höchste Zeit. Zigmal geflickte Buckelpisten werden erneuert, marode Brücken saniert. Auf den hessischen Autobahnen ist es ja ähnlich. Hinzu kommen neue Radwege oder die Umgestaltung von Plätzen. Und weil in der mit 730.000 Einwohnern größten Stadt Hessens nicht nur der Verkehr wächst: die Anbindung und Erschließung von Neubaugebieten. Alleine im etwa 1.450 Kilometer langen Straßennetz von Frankfurt kommen so tatsächlich rund 100 Projekte zusammen. Und manches, was die aktuelle Baustellenkarte der Stadt im Auswahlfenster "Baustellen" ausweist, dauert Jahre.

Hier kann's heftig werden

Auch Hauptstraßen sind betroffen. Das sind die größten Baustellen in der Stadt:

Die Ausfallstraße Hanauer Landstraße: Teilsperrung in beide Richtungen bis Juli, weil die Fahrbahndecke saniert wird. Empfehlung der Stadt: zwischen Hanau und Frankfurt auf die A3 (Köln-Würzburg) und die A661 (Oberursel-Langen) auszuweichen.

Die Offenbacher Landstraße in Oberrad wird auf 560 Metern erneuert. Es kommt "mehrere Monate" lang zu Umleitungen zwischen Scheerengasse und Buchrainplatz.

Die Verkehrsader Eschersheimer Landstraße wird stadtauswärts bis Januar 2019 teilweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet: Zwischen Haberlinstraße und Am Schwalbenschwanz im Stadtteil Eschersheim werden Bäume gepflanzt, der Bürgersteig verbreitert und Radwege ausgebaut.

In der Innenstadt werden mehrere Fahrbahnen gesperrt:

Unter anderem zwischen Battonstraße 40 und Kurt-Schumacher-Straße und Klingerstraße bis Anfang Juni.

Die Hochstraße ist voraussichtlich bis August in Teilen Baustelle.

An der Taunusanlage wird bis Dezember gebaut.

Betroffen sind auch zentrale Straßen wie Lange Straße, Bockenheimer Landstraße und Düsseldorfer Straße. Gearbeitet wird bis voraussichtlich April 2018 auch auf der Berliner Straße in der City, die an der Paulskirche vorbei führt.

Auch auf der Neuen Mainzer Straße kann es wegen Bauarbeiten zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.

documenta schlägt Sanierungsbedarf in Kassel

Das bekommen nicht nur die Frankfurter Autofahrer zu spüren, sondern auch Tausende von Pendlern, die täglich mit dem Auto zur Arbeit fahren. Vor allem in den Stoßzeiten könnte es teilweise heftig werden. Bauarbeiten rund um das Frankfurter Kreuz auf den Autobahnen 3 (Köln-Würzburg) und A 5 (Kassel-Darmstadt) strapazieren die Nerven zusätzlich. Für den Umbau des Kaiserlei-Kreisels zwischen Offenbach und Frankfurt erfolgte Ende Februar der Spatenstich, das Projekt ist auf drei Jahre angelegt.

Auch auf manchen Anwohner kommt eine Geduldsprobe zu: wegen des Lärms oder weil Geschäfte schlechter zu erreichen sind und Parkplätze wegfallen. Straßenverkehrsamts-Leiter Gert Stahnke verspricht, Beschwerden von Anwohnern würden ernst genommen. "Wenn wir Abhilfe schaffen können, dann tun wir das auch." Stahnke betont aber auch: Die Notwendigkeit der Straßensanierung könne nicht gegen die Interessen der Autofahrer abgewogen werden, schnell durchzukommen.

Anwohner-Ärger, Autofahrer-Frust – das Straßenverkehrsamt in Kassel wird in dieser Hinsicht wohl einen vergleichsweise ruhigeren Sommer verbringen. "Wir haben mit Rücksicht auf die documenta 14 drei Monate lang keine große Straßenbaustelle vorgesehen", sagt ein Sprecher der Stadt. In den 100 Tagen vom 10. Juni bis 17. September haben die weltweit größte Ausstellung zeitgenössischer Kunst und rund eine Million erhoffte Besucher Vorfahrt.

