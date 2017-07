Der Konzernumbau bei Lufthansa soll zu Lasten der Sicherheit an Bord gehen - den Vorwurf erhebt eine ZDF-Doku unter Berufung auf eine Piloten-Gewerkschaft. Die Airline widerspricht.

Am Himmel und Boden herrscht unter den Airlines ein immer härter geführter Konkurrenzkampf. Auch die Lufthansa bekommt den verschärften Wettbewerb vor allem mit Billig-Fliegern wie Ryanair am Heimatflughafen Frankfurt zu spüren. Trotzdem konnte Lufthansa-Boss Carsten Spohr Mitte März auf der Jahreshauptversammlung einen Konzerngewinn von knapp 1,8 Milliarden Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr verkünden.

"Wir sind endlich wieder in der Offensive", rief Spohr den Aktionären im Frühjahr hocherfreut zu. Dank Umstrukturierungen und Sparprogrammen befindet sich die Kranich-Airline wieder im Aufwind. Doch geht der Konzernumbau möglicherweise zu Lasten der Sicherheit seiner Flugzeugflotte? Diesen Vorwurf erhebt jedenfalls eine ZDF-Dokumentation, die am späten Mittwochabend unter dem Titel "Lufthansa in Turbulenzen" ausgestrahlt wurde.

Weitere Informationen Jacdec-Sicherheitsranking Im aktuellen Sicherheitsranking der Jacdec-Flugunfallforscher aus Hamburg landet die Lufthansa auf dem zwölften Platz. Nur die niederländische Flugglinie KLM (5.) schneidet im europäischen Vergleich besser ab, Air Berlin belegt Rang 20. Einmal im Jahr stellt Jacdec ein Sicherheitsranking der 60 größten Fluggesellschaften auf. Ende der weiteren Informationen

Angeblich schwerer Vorfall bei A380-Testflug

Die TV-Doku berichtet beispielsweise über eine fehlerhafte Generalüberholung eines Airbus 380 in der Werft der Lufthansa Technik in Manila auf den Philippinen. Bei einem Testflug soll sich wegen eines fehlerhaften Stellmotors des Höhenleitwerks ein "sehr schwerer Vorfall" ereignet haben. Daraufhin habe sich das komplette Sicherheitssystem abgeschaltet.

Was ist dran am pauschalen Vorwurf, dass durch Arbeitsverlagerungen ins Ausland und Teilschließungen von deutschen Standorten wie in Hamburg die Sicherheit der Maschinen leide? Lufthansa Technik hält dagegen. "Die Arbeit unterliegt hohen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen und Standards, die weltweit einheitlich sind. Hohe Anforderungen gelten entsprechend für die Qualifikation des Personals - unabhängig vom Standort", erklärte ein Unternehmenssprecher der LH-Tochter am Donnerstag auf Nachfrage von hessenschau.de.

"Eine Reihe von Geschichten von Fehlern"

Doch offenbar ist das Vertrauen in die ausländischen Techniker nicht besonders ausgeprägt unter den Piloten. "Es hat sich bestätigt gefunden in Gesprächen mit Kollegen, dass alle von uns doch ziemlich froh sind, wenn sie ein Flugzeug aus der deutschen Werft bekommen", sagte Markus Wahl, Sprecher der Vereinigung Cockpit und Pilot, in dem ZDF-Beitrag. Es gebe eine ganze Reihe von Geschichten von Fehlern und nicht beseitigten Defekten bei Flugzeugen, so Wahl, "die aus ausländischen Werften kamen". Derartige Vorfälle nach Wartungen an deutschen Standorten gebe es eigentlich nicht.

Der Pilotensprecher kritisierte in diesem Zusammenhang, "dass in allen Konzernteilen Beschäftigungsgruppen unter Druck gesetzt werden mit dem Argument: 'Wenn ihr nicht billiger werdet, dann machen wir das mit einem ausländischen Unternehmensteil.'" Die Technik sei nur ein Beispiel, so Wahl. Auch Verdi prangert Arbeitsverlagerungen in Billiglohnländer wie Bulgarien an. "Wir sehen die Verlagerung aus Kostengründen von Deutschland weg kritisch", sagte Frank Hartstein, Gewerkschaftssekretär und LH-Technik-Aufsichtsratsmitglied, hessenschau.de.

LH-Technik-Standort Frankfurt sicher

Während in Hamburg zuletzt rund 400 Stellen gestrichen wurden, sieht Hartstein die Technik-Sparte am Flughafen Frankfurt gesichert. "Es gibt zurzeit keine Verlagerungspläne. Wir haben eine hohe Erwartung gegenüber Lufthansa, dass dort keine Tarifflucht stattfindet." Am größten deutschen Airport sind rund 3.500 Mitarbeiter für die Wartung der Maschinen zuständig.

Luftfahrtexperte Gerald Wissel indes sieht keine Anhaltspunkte für ein Sicherheitsproblem. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Maschinen von Lufthansa sicher sind", sagte er hessenschau.de. Dass die Airline angesichts des harten Wettbewerbs weiter Kosten sparen müsse, sei unstrittig, so Wissel. Die Frage sei, wie das geschehen solle. Man müsse klare Zukunftsperspektiven aufzeigen: "Die Motivation der Mitarbeiter ist zunehmend geringer, das ist auch gefährlich für den Betriebsfrieden", warnte Wissel.