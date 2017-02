Ob im Laden in Wiesbaden oder auf dem Wochenmarkt in Bad Nauheim: Die Preise für Salat und Gemüse explodieren gerade. Und Händler betteln schon um Feldsalat. Die Ursache liegt in Südeuropa.

"Wir hatten hier sehr geschockte Gesichter", sagt Adrian Horst. Er leitet den Edeka-Markt in Grünberg und muss seinen Kunden immer wieder erklären, warum die Preise am Gemüsestand so hoch sind. Das Kilo Aubergine kostet bei ihm 6,99 Euro, der Kopfsalat 1,99 Euro. "Es ist wirklich außergewöhnlich in diesem Jahr."

Selbst bei den traditionell günstigen Discountern wie Aldi und Lidl sind die Preise in die Höhe geschossen. Das zeigt eine Auswertung, die der Hessische Rundfunk bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI), in Auftrag gegeben hat. Beispiel Eisbergsalat: Anfang November lag der Stückpreis bei den Discountern noch bei 65 Cent, aktuell bei 1,89 Euro, fast dreimal mehr. Das Kilo Brokkoli hat sich im gleichen Zeitraum von 1,55 Euro auf jetzt 3,32 Euro verteuert. Kaum besser sieht es bei Salatgurken, Zucchini und Paprika aus.

Wintereinbruch vernichtet die Ernte

Grund für die Preisexplosionen sind extreme Wetterbedingungen in Südeuropa. Denn das meiste Gemüse, das jetzt in Hessen verkauft wird, stammt aus Spanien, Italien, Frankreich und Griechenland. Dort haben in den vergangenen Wochen starke Überschwemmungen, Schneefälle und Hagel die Ernte teilweise vernichtet.

"Es ist selten, dass mehrere Erzeugerländer gleichzeitig ausfallen“, sagt Stefan Lindner, der im Frankfurter Frische-Zentrum arbeitet. Als Großhändler hat er nun Probleme, genügend Ware aus Südeuropa zu bekommen. Zucchinis zum Beispiel hat er aus Marokko importiert, nicht wie sonst aus Italien. Seine Paprika stammt zwar aus Spanien, allerdings ist die Qualität schlechter als sonst. "Normalerweise haben wir eine Extra-Klasse, da ist die Paprika gleichmäßig schön rot gefärbt. Aktuell haben wir aber einige dunkle, braune Flecken auf dem Gemüse."

Salat aus Kanada und den USA

Die katastrophale Ernte in Südeuropa führt auf dem Frankfurter Großmarkt auch zu manch kurioser Situation, gerade bei frischem Salat. Neulich hat ein Lieferant Stefan Lindner sogar Eisbergsalat aus USA und Kanada angeboten. "Das habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Aber weil das Angebot im Moment so knapp ist, lohnt sich sogar der Import per Flugzeug von dort.“

Feldsalat wiederum ist fast schon zum exklusiven Luxusartikel mutiert, wie Frank Bartholmeß erzählt. Er betreibt in Wiesbaden ein Obst- und Gemüsegeschäft und kauft regelmäßig im Frankfurter Frischezentrum ein. Zuletzt habe er einen Großhändler fast schon um Feldsalat anbetteln müssen. "Der hat zu mir gesagt: Wenn du andere Sachen noch kaufst, dann kriegst du auch zwei Kisten Feldsalat. Also ich bin in diesem Geschäft schon seit 35 Jahren, aber so extrem war es noch nie.“ Das Kilo Feldsalat für 25 Euro im Einkauf ist derzeit keine Seltenheit.

Gemüsehändler verdienen weniger

Auf Hessens Wochenmärkten müssen die Verbraucher deshalb aktuell Höchstpreise zahlen. In Bad Nauheim zum Beispiel, dem größten Markt in der Wetterau, werden 100 Gramm Feldsalat für 2,99 Euro oder sogar 3,50 Euro angeboten. Am Stand von Christa Jung kostet eine einzelne Salatgurke 2,99 Euro.

Teurer Durchschnittspreis. Vereinzelt sind Brokkoli oder Parika noch sehr viel teurer. Bild © hr

„Je teurer die Preise sind, desto geringer ist unsere Gewinnspanne“, erklärt die Händlerin. Denn sie könne die hohen Einkaufspreise nicht einfach an ihre Kunden weitergeben, sonst würde niemand mehr etwas kaufen. Also muss sie mit weniger Gewinn auskommen. Der ist in diesem Winter bei ihr um rund ein Fünftel eingebrochen.

Keine schnelle Preissenkungen in Sicht

So hoffen derzeit viele Verbraucher und Händler, dass sich die Erntesituation in Südeuropa wieder schnell entspannt und die Preise endlich wieder sinken. AMI-Gartenbauexpertin Birgit Rogge macht da freilich wenig Hoffnung. Sie prognostiziert, dass die hohen Preise noch Monate anhalten werden, weil das extreme Wetter auch junge Triebe zerstört und neue Aussaat verhindert. Dabei ist gerade Deutschland in den Wintermonaten auf frische Ware aus dem Ausland angewiesen. Fast zwei Drittel des konsumierten Gemüses werden importiert, im vergangenen Jahr waren das 3,3 Millionen Tonnen.

Christoph Stoll, der in Frankfurt-Oberrad eine Gärtnerei betreibt und auf Wochenmärkten verkauft, ist etwas optimistischer. "Aktuell ist das Wetter in Südeuropa wieder ein bisschen besser, wenn auch nicht warm. Ich denke, dass die Preise sich diese Woche wieder ein bisschen regulieren.“ Und er hofft natürlich auf den Frühling: Im März beginnt in Hessen langsam wieder die Ernte, dann kommen die ersten eigenen Paprika, Gurken, Tomaten und Zucchini in den Verkauf.

Umstieg auf preisgünstiges Gemüse

Wer bis dahin nicht auf frisches, günstiges Gemüse verzichten will, muss auf andere Sorten ausweichen. Expertin Rogge rät zu Lagerware. Weißkohl zum Beispiel sei gerade 24 Prozent günstiger als noch im vergangenen Winter und auch Möhren haben sich nicht verteuert. Statt mediterraner Küche also deutsche Hausmannkost.