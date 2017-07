Museumsuferfest, Automobil- und Buchmesse mit mehreren hunderttausend Besuchern stehen ins Haus - aber Frankfurts Geschäfte müssen an den Messe-Sonntagen trotzdem geschlossen bleiben. Die Stadt will gegen die Entscheidung vorgehen.

Im Dauerstreit um das Einkaufen an Sonntagen haben Kommunen und Einzelhandel eine weitere Niederlage kassiert. Das Frankfurter Verwaltungsgericht erließ auf Eilantrag der Gewerkschaft Verdi und der katholischen Arbeiterbewegung im Bistum Limburg ein Verbot der Ladenöffnung in der Innenstadt bei drei anstehenden Events. Es gebe keinen besonderen thematischen und räumlichen Bezug der geplanten Öffnungen zu den Veranstaltungen, begründete das Gericht seine Entscheidung.

Das Verbot bezieht sich auf geplante Sonntagsöffnungen während des Museumsuferfests am 27. August, der Internationalen Automobilausstellung (IAA) am 24. September und der Frankfurter Buchmesse am 15. Oktober. Das Gericht ließ allerdings Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel zu. Und die Stadt will von diesem Recht Gebrauch machen.

Wirtschaftsdezernent spricht von "traurigem Signal"

Frankfurts Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) kündigte an, Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen zu wollen. Es sei allein im Sinne der Rechtssicherheit fahrlässig, die gegebenen Rechtsmittel nicht voll auszuschöpfen.

Wenn es in Frankfurt nicht gelänge, verkaufsoffene Sonntage durchzuführen, sei das "ein trauriges Signal" für den Einzelhandel, der sich gegen viele Internetanbieter, die an 365 Tagen rund um die Uhr geöffnet haben, behaupten müsse.

Vier verkaufsoffene Sonntage sind erlaubt

Grundsätzlich erlaubt das hessische Ladenöffnungsgesetz jährlich bis zu vier verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage. Gemeinden können diese aus Anlass von Märkten, Messen, örtlichen Festen oder ähnlichen Veranstaltungen genehmigen.

Bundesverwaltungsgericht und VGH haben dies jedoch zuletzt eingegrenzt. Es müsse einen engen Zusammenhang zwischen den Anlässen und der Ladenöffnung geben, verlangten sie. Der Verkauf von Brautmoden, Tierwaren oder Sportausrüstung habe thematisch keinen Bezug zum Museumsuferfest oder der Buch- bzw. der Automesse.

Bereits im vergangenen Jahr haben Gerichte in Hessen reihenweise Sonntagsöffnungen gekippt, unter anderem auch zur Frankfurter Buchmesse. Hessens Einzelhandelsverband hat die schwarz-grüne Landesregierung deshalb aufgefordert, die "Anlassbezogenheit" im Gesetz ganz zu streichen. Dafür sieht der zuständige Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) jedoch keinen Anlass.

