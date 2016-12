In einer unterirdischen Kammer mit in Säcken lagerndem Giftmüll ist ein Schwelbrand ausgebrochen.

Giftmüll kokelt seit Oktober in 800 Metern Tiefe

Seit zwei Monaten brennt giftiger Müll in einer riesigen Untertagedeponie in Heringen. Der Betreiber K+S will abwarten, bis das Feuer von selbst erlischt. Gefahr für Menschen und Umwelt bestehe nicht.

In der betroffenen unterirdischen Kammer befinden sich nach Angaben des Betreibers K+S Entsorgung schadstoffhaltige feste Abfälle, überwiegend aus der metallverarbeitenden Industrie. Dieser Müll ist in Säcken verpackt. Allein in der Kammer mit dem Schwelbrand lagern 500 Tonnen.

In Herfa-Neurode, einem Ortsteil von Heringen (Werra) im Kreis Hersfeld-Rotenburg, befindet sich in 800 Metern Tiefe die älteste und mit rund 400 Quadratkilometern größte Untertage-Sondermülldeponie der Welt. Betrieben wird sie von der Firma K+S Entsorgung, einer Tochter des Kali- und Salz-Konzerns K+S aus Kassel.

Untertage in Herfa-Neurode lagert Sonder- und Giftmüll in Säcken und Fässern. Bild © K+S Entsorgung

Insgesamt lagern in der Deponie derzeit drei Millionen Tonnen Sonder- und Giftmüll, darunter Fässer mit Blausäure aus einem alten DDR-Schacht, dioxinverseuchte Reste aus Kupferhütten, quecksilberbelastete Erde aus einer Kunstfaserfabrik und Giftmüll mit Arsen. Außerdem gibt es dort tonnenweise Filterstaub aus Müllverbrennungsanlagen und sogenannte Kugelmühlenstäube.

Aufsichtsbehörde: Werte normal

Laut K+S-Pressesprecher Michael Wudonig bestand und besteht wegen des Mitte Oktober entdeckten Brands keine Gefahr für die Bevölkerung und auch nicht für die rund 70 Arbeiter in der Untertage-Deponie. Auch die Umwelt sei nicht gefährdet. "Der Schwelbrand wurde sofort nach dem Ausbruch erkannt. Er ist abgeschottet", sagte Wudonig zu hr-iNFO.

Das Regierungspräsidium (RP) Kassel als Aufsichtsbehörde teilt diese Einschätzung. Behördensprecher Harald Merz berichtet: "In den angrenzenden Kammern, wo die Beschäftigten arbeiten, ist der Kohlenmonoxidgehalt der Luft nur ganz minimal. Der Schwelbrand hat die Werte weder ab- noch ansteigen lassen."

Das RP sieht nach Angaben seines Sprechers keinerlei Anlass, die Arbeiten in der Untertagedeponie zu verbieten. Die Luft- und Schadstoffwerte würden ständig überprüft. Für den Notfall habe das Unternehmen eine Grubenwehr und Havariepläne.

Dem Feuer soll die Luft entzogen werden

Wie will K+S den Brand löschen? Wasser und Schaum sind ungeeignet, weil sich die Deponie in einem ausgedienten Kalibergwerk befindet, dessen Wände aus Salz bestehen, wie Michael Wudonig erklärt. Die brennenden Abfälle seien empfindlich gegen Wasser und könnten brennbare Gase entwickeln. Man könne nur abwarten, bis der Brand von selbst erlischt, sobald die Flammen keinen Sauerstoff mehr bekommen.

Die Deponie-Mitarbeiter haben daher die betroffene, rund 2.000 Quadratmeter große Kammer hermetisch abgedichtet, um dem Raum den Sauerstoff zu entziehen. Acht Sensoren messen täglich mehrfach die Temperatur, den Sauerstoffgehalt und den Kohlenstoff-Monoxid-Gehalt. Daran lässt sich erkennen, wann das Feuer aus ist. Das kann laut K+S allerdings noch dauern. Die Brandursache ist unklar.