Die Musikmesse in Frankfurt hat schon bessere Tage erlebt. Auch wenn das Branchentreffen europaweit seinesgleichen sucht, kommen immer weniger Aussteller.

Man stelle sich vor, Mercedes-Benz oder BMW lassen die IAA in Frankfurt, also die größte Autoshow der Welt, einfach sausen. Sie kommen einfach nicht. Der mediale Aufschrei wäre sicher groß und würde treue Markenkunden möglicherweise sehr verärgern.

In der Musikbranche hingegen sind vergleichbare Szenarien schon längst Normalität. Hersteller haben angesichts des harten Wettbewerbs mit Kostendruck zu kämpfen, den letztlich auch die Musikmesse Frankfurt zu spüren bekommt.

Wenn die europaweit wichtigste Musik-Ausstellung vom 5. bis 8. April ihre Pforten für das Publikum öffnet, werden auch diesmal wieder einige namhafte Produzenten fehlen. So lassen sich etwa die Gitarren-Schmieden Fender, Gibson oder Marshall durch Vertriebspartner präsentieren.

NAMM Show als Konkurrenz zur Musikmesse

Alle drei Unternehmen hatten bereits Anfang Januar auf der NAMM Show in den USA ihre Neuheiten gezeigt. Das spiele natürlich eine Rolle, warum man dann in Frankfurt zumindest nicht mehr direkt ausstellt, hieß es auf hessenschau.de-Nachfrage bei Marshall Deutschland.

Wie viele Firmen insgesamt nun in Frankfurt dabei sind, darüber wird die Messe an diesem Montag Zahlen veröffentlichen. Aber im Vergleich zum Vorjahr dürfte die Anzahl der Aussteller noch einmal zurückgehen.

2012 über 400 Aussteller mehr

Dabei hat die Messe schon 2016 versucht, mit einem veränderten Konzept auf den Rückgang zu reagieren. Die wichtigste Neuerung war die Öffnung der Musikmesse für alle Besucher an sämtlichen vier Tagen.

Dafür wurden die reinen Fachbesuchertage gestrichen. Zudem wird auch in diesem Jahr die Partnermesse Prolight+Sound (4. bis 7. April) nicht zeitgleich stattfinden, sondern überlappt sich zumindest an drei Tagen mit der Musikmesse.

Aber ungeachtet aller Kraftanstrengungen hat die Musikmesse in den vergangenen Jahren eine deutliche Schrumpfung bei den Ausstellern erfahren müssen. Präsentierten 2012 noch 1.538 Unternehmen ihre Produkte, waren es zwei Jahre später lediglich 1.318 Aussteller. Der vorläufige Tiefpunkt schließlich dann im vergangenen Jahr, als nur noch 1.103 Aussteller nach Frankfurt kamen.

Exklusivität durchs Internet eingebüßt

Der Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte (GDM) erklärt den kontinuierlichen Abwärtstrend mit dem gestiegenen Kostendruck in der Branche. "Die Musikmesse Frankfurt ist immer noch die wichtigste in Europa. Aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, speziell für den stationären Fachhandel, haben sich nicht unbedingt zum Besseren entwickelt", sagte Birgit Böcher, stellvertretende GDM-Geschäftsführerin, zu hessenschau.de.

Gerade die Konkurrenz aus dem Internet macht dem klassischen Handel schwer zu schaffen. "Früher ist man mit der ganzen Belegschaft zur Messe gefahren. Heutzutage muss man rechnen und sparen und fährt vielleicht nur noch einen Tag zur Messe nach Frankfurt", erklärte Böcher weiter.

Darüber hinaus hätten sich auch die Informationsmöglichkeiten geändert. "Früher hat man die neuesten Produkte auf der Messe gesehen, heutzutage kann man sich schon vorher im Internet darüber informieren."

Mehr Programm für den Konsumenten

Trotzdem sei der Kontakt zwischen Händler und Lieferant nach wie vor wichtig, unterstrich Böcher die Bedeutung der Musikmesse. Das kann das Traditionsgeschäft Musikhaus am Dornbusch in Frankfurt bestätigen. "Für uns ist die Messe total interessant. Es ist wichtig, genau die Produkte zu kennen", sagte Mitarbeiter Oliver Bick zu hessenschau.de. Aber auch Bick registrierte in den letzten Jahren den Aussteller-Schwund. "Gibson oder Fender sind nicht mehr da. Es rentiert sich auch nicht."

Für Böcher bleibt die Musikmesse ein "wichtiges Schaufenster" für die Branche. Sie bekomme aber immer mehr Bedeutung für die Konsumenten. "Das ist in unserem Sinne, dass auch für die Endverbraucher viel getan wird", sagte Böcher, "dass sie wieder Lust bekommen, aktiv Musik zu machen".

Die leicht gestiegenen Besucherzahlen 2016 (110.000) gegenüber 2015 (108.000) lassen darauf deuten, dass das neue Konzept der Veranstalter greift. Ein Rezept gegen den Aussteller-Schwund scheint die Messe Frankfurt bislang aber nicht gefunden zu haben.