Spaziergänger sollen im Upland künftig über eine 400 Meter lange Seilhängebrücke über den Diemelsee flanieren können. Der Bürgermeister und ein Hotelier hoffen auf weitere private Investoren für das Drei-Millionen-Euro-Projekt.

Visualisierung der Hängebrücke über den Diemelsee Bild © picture-alliance/dpa

Es soll die längste Hängeseilbrücke für Fußgänger in Deutschland werden: Das rund 400 Meter lange, begehbare Bauwerk soll über den nordhessischen Stausee führen, wie Diemelsees Bürgermeister Volker Becker (parteilos) am Donnerstag sagte. "Das wird ein touristischer Leuchtturm für die Region."

Ersten Planungen zufolge kostet das Projekt mit dem Arbeitstitel "Lakeline Diemelsee" an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen (NRW) rund drei Millionen Euro. Die Baukosten sollen zum größten Teil von einer Investorengruppe rund um den Hotelier Gert Göbel getragen werden. Weitere Investoren müssten noch gewonnen werden, sagte eine Sprecherin des direkt am See gelegenen Göbel's Hotels.

Während Besucher vor allem im Sommer an den Diemelsee kommen, soll die Brücke ganzjährig Touristen in die 5.000-Einwohner-Gemeinde im Upland lotsen. Für den Nervenkitzel sollen die Spaziergänger Eintritt bezahlen. Ein Ticketautomat zählt zudem die Besucher, so dass nicht zu viele Menschan gleichzeitig die Brücke betreten können. Die Brücke soll mehrere Hundert Besucher gleichzeitig tragen.

Baubeginn für 2018 geplant

Nach dem Genehmigungsverfahren soll die Brücke 2018 gebaut werden. "Damit schaffen wir ideale Voraussetzungen für Wanderer. Von oben kann man herrlich die Landschaft genießen", sagte Becker. Die Brücke hängt rund 40 Meter über dem Diemelsee und endet rund zehn Meter vor der Landesgrenze zu NRW.

Die neue Hängebrücke soll Touristen in die Region locken. Bild © picture-alliance/dpa

Damit es Besuchern nicht mulmig wird: Vier Seile halten die 1,20 Meter breite Brücke. Sie wird einen Seitenarm des Diemelsees überqueren und als neue Attraktion in das Wanderwegenetz des Naturparks Diemelsee eingebunden. Das Bauwerk soll von einem Bergrücken am Seeufer zu einer Landzunge führen. Auf der Landzunge wird neben dem Brückenlager ein kleines Restaurant und eine Aussichtsplattform entstehen. Es sind auch Parkplätze für Autos und Reisebusse vorgesehen. Das Gebäude wird behindertengerecht sein, die Brücke selber nicht.

Die Planer verwiesen auf einen geringen Natur- und Energieverbrauch. "Die Inszenierung der Landschaft durch Hängebrücken liegt im touristischen Trend", formulierte das zuständige Architektenbüro Walch und Partner aus Tirol. Das Landschaftsbild werde kaum beeinträchtigt, den Besuchern dafür ein Rundumblick ermöglicht.

Weitere Informationen Fakten zur geplanten Hängebrücke Länge: 400 m

Seildurchmesser: 65 mm (Vier-Seil-Hängebrücke)

Gitterrost-Gehweg-Breite: 120 cm

Geländerhöhe: 135 cm [Quelle: Architektur Walch und Partner ZT GmbH] Ende der weiteren Informationen

"Geierlay"-Brücke im Hunsrück lockt Touristen

Im Hunsrück eröffnete im Oktober 2015 die "Geierlay"-Brücke, sie ist 360 Meter lang und hat sich zu einem Touristen-Hotspot entwickelt. Die Betreiber gehen davon aus, dass sie die derzeit längste Seilhängebrücke in Deutschland ist.

Die Geierlay-Brücke im Hunsrück Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Eine Webcam zählte gut ein Jahr nach der Eröffnung mehr als 370.000 Touristen. Besucher beklagen allerdings, dass es in den Anliegergemeinden zu wenige Parkplätze und Toiletten gibt.